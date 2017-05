Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους

Δεκατέσσερα χρόνια πέρασαν από την τελευταία ταινία Charlie's Angels: Full Throttle, με τις Κάμερον Ντίαζ, Λούσι Λιου, Ντρου Μπάριμορ και την απίστευτη Ντέμι Μουρ στον ρόλο της κακιάς. Τώρα, όπως ανακοίνωσε η Sony, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επιστρέφουν στην μεγάλη οθόνη στις 7 Ιουνίου του 2019, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστό ποιες θα είναι οι νέοι «Αγγελοι». Πάντως, το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park) το 2007 με τη Σιγκούρνι Γουίβερ, ενώ την ταινία θα σκηνοθετήσει η Ελίζαμπεθ Μπανκς παίρνοντας τη σκυτάλη από τον McG, ο οποίος σκηνοθέτησε τις δύο προηγούμενες ταινίες. Οι πρώτοι «Άγγελοι», Φάρα Φόσετ, Κέιτ Τζάκσον και Τάνια Ρόμπερτς πρωταγωνίστησαν στην τηλεοπτική σειρά τις σεζόν 1976-1981.

ΠΗΓΗ News.gr