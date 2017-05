Διπλά Χρυσή η Nova στα Digital Media Awards 2017!

Κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε η Nova στα Digital Media Awards 2017 που διοργάνωσε η Boussias Communications κερδίζοντας δύο χρυσά και τρία αργυρά βραβεία.





Συγκεκριμένα η Nova απέσπασε βραβείο GOLD στην κατηγορία «Creative Use of Innovative Formats» για την καμπάνια «GOT VI / Winter has Come», βραβείο GOLD στην κατηγορία «Best Content Marketing» για την καμπάνια «VINYL is Sex Drugs & Rock n’ Roll», βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Native Advertising / Media» για την καμπάνια «GOT VI / Winter has Come», βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Native Advertising / Publisher» για την καμπάνια «Nova On Demand» σε συνεργασία με την TNC Group και την ιστοσελίδα provocateur.gr καθώς και βραβείο SILVER στην κατηγορία «Best Tablet or Mobile Advertising» για την καμπάνια «Nova Brand» σε συνεργασία με την OWL by Webjar.





Οι διακρίσεις της Nova αποδεικνύουν τη σταθερή της επένδυση στην επικοινωνία μέσω των digital media και την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί μέσω καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, δημιουργικού περιεχομένου και πρωτότυπης διαφήμισης.





Τα βραβεία Digital Media Awards διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση των πετυχημένων διαφημιστικών εκστρατειών και βέλτιστων πρακτικών στα ψηφιακά μέσα.