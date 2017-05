Πάμε Στοίχημα: Στα φαβορί για τον «Χρυσό Φοίνικα» του Φεστιβάλ Καννών ο Γιώργος Λάνθιμος

Ελκυστικές αποδόσεις από τον ΟΠΑΠ για το 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών – Ο σκηνοθέτης του «Κυνόδοντα» και του «Αστακού» κοντά σε μία ακόμη διάκριση.





Ο Γιώργος Λάνθιμος, με την ταινία “The killing of a sacred deer” (Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού), διεκδικεί εφέτος με αξιώσεις τον «Χρυσό Φοίνικα» στο 70o Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Στην τρίτη του απόβαση στη Ριεβιέρα, ο Έλληνας σκηνοθέτης ευελπιστεί να φύγει με το ανώτατο βραβείο του φεστιβάλ και τα προγνωστικά είναι υπέρ του.





Η ταινία “The killing of a sacred deer” έχει χαρακτηριστεί ως «φαινόμενο» από τους κριτικούς και ακολουθεί τον πολύ επιτυχημένο «Αστακό» (“The Lobster”) που απέσπασε το Ειδικό βραβείο της επιτροπής του 68ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών το 2015 και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου. Με διάκριση από τις Κάννες είχε φύγει και ο «Κυνόδοντας», το 2009, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα».





Στο “The killing of a sacred deer” πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα του διεθνούς σινεμά όπως η Νικόλ Κίντμαν, η Αλίσια Σίλβερστοουν και ο Κόλιν Φάρελ και η ταινία ήδη συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον «Χρυσό Φοίνικα».





Σύμφωνα με τις αποδόσεις που προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ του ΟΠΑΠ, το πρώτο φαβορί για να διακριθεί είναι η ταινία “Happy End” του σκηνοθέτη Μίκαελ Χάνεκε (απόδοση 4.00).





Το “The killing of a sacred deer” βρίσκεται στην πρώτη τετράδα των φαβορί με απόδοση 5,50. Το “Wonderstruck” του Τοντ Χέινς και το “Loveless” του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ επίσης διεκδικούν το πρώτο βραβείο με απόδοση 5,25 και 5,00 αντίστοιχα. Στοιχηματικό ενδιαφέρον φαίνεται να έχει και η ταινία “120 Heartbeats per Minute” του σκηνοθέτη Λοράν Καντέ, με απόδοση 6,00.





Στα λεγόμενα “outsider” συγκαταλέγονται οι ταινίες “The Square” του Ρούμπεν Όστλουντ (απόδοση 8,50) και “A Gentle Creature” που έχει σκηνοθετήσει ο Σεργκέι Λόζνιτσα (απόδοση 12,00).





Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις για όλες τις ταινίες που διεκδικούν τον «Χρυσό Φοίνικα»:





• Happy End 4,00

• Wonderstruck 5,25

• Loveless 5,00

• The Square 8,50

• The Killing Of A Sacred Deer 5,50

• A Gentle Creature 12,00

• The Day After 15,00

• Jupiters Moon 15,00

• 120 Heartbeats per Minute 6,00

• OKJA 17,00

• Radiance 20,00

• You were never really here 23,00

• In the Fade 19,00

• Rodin 30,00

• The Meyerowitz Stories 30,00

• The Beguiled 25,00

• Good Time 25,00

• Double Lover 65,00

• Redoubtable 80,00