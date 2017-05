H Weber Shandwick Global Agency of the Year για το 2017

Η Weber Shandwick διακρίθηκε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ως Global Agency of the Year για το 2017 στα βραβεία του PRWeek Global στο Λονδίνο. «Αυτή η αναγνώριση αντανακλά τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου μας και την συνεργατική μας κουλτούρα, η οποία τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία», δήλωσε ο Andy Polansky, Διευθύνων Σύμβουλος της Weber Shandwick. «Η επιτυχία στα βραβεία είναι μια στιγμή περηφάνειας για τις ομάδες μας σε όλο τον κόσμο καθώς δίνουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία μας με τους πελάτες που μας δίνουν κίνητρο να δημιουργούμε καθημερινά εντυπωσιακά αποτελέσματα». Τα PRWeek Global Awards αναδεικνύουν τις δουλειές που τολμούν να δώσουν ζωή σε ιδέες που ξεχωρίζουν για τα υψηλά standards τους στο brand building. Με 23 διαφορετικές κατηγορίες, τα βραβεία τιμούν τις καλύτερες ιδέες επικοινωνίας παγκοσμίως. Η Weber Shandwick και οι πελάτες της έλαβαν πολλά βραβεία για εκστρατείες παγκόσμιου βεληνεκούς σε επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η συνεργασία με τον σκηνοθέτη Vibha Bakshi για το ντοκιμαντέρ «Daughters of Mother India», το οποίο διακρίθηκε ως Campaign of the Year, αλλά και στις δύο κατηγορίες Issues & Crisis και Global Impact. Η εταιρεία επίσης αναγνωρίστηκε για την συνεργασία με την ActionAid UK και την καμπάνια #Brutal Cut, η οποία κέρδισε στην κατηγορία Non-profit. Το «The Alphabet of Illiteracy» για την Pearson κέρδισε στην κατηγορία Corporate Social Responsibility και ξεχώρισε επίσης στο Global Integration. Τέλος, για τη Sonos, κέρδισε στην κατηγορία Global PR Breakthrough για την εκστρατεία «Music Makes It Home». Η Weber Shandwick κέρδισε φέτος διάφορες βραβεύσεις, επιπλέον αυτής από το PRWeek, συμπεριλαμβανομένων και του Agency A-List Standout από το Advertising Age, αλλά και το The Holmes Report’s North America Agency of the Year. Η εταιρία είχε διακριθεί επίσης ως το Global Digital Agency για το 2016 από The Holmes Report και ήταν και το πιο βραβευμένο PR Agency στο Cannes Lions International Festival of Creativity του 2016.

ΠΗΓΗ News.gr