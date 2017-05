Τουλάχιστον 20 μετανάστες πνίγηκαν σήμερα, ανάμεσα στους οποίους πολύ μικρά παιδιά, αφού έπεσαν στη θάλασσα από υπερφορτωμένο πλεούμενο στα ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσαν σήμερα η ιταλική ακτοφυλακή και ο υπεύθυνος ενός σκάφους ανθρωπιστικής αρωγής που βρίσκεται στην περιοχή. Οι μετανάστες βρίσκονταν σ' ένα ξύλινο πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 500 έως 700 άνθρωποι. «Σήμερα έχουμε μια κρίσιμη κατάσταση. Περίπου 200 άνθρωποι έπεσαν στο νερό και προς το παρόν έχουμε 20 πτώματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.



Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση περίπου 1.700 ανθρώπων που βρίσκονται πάνω σε 15 σκάφη. Ενώ το πλήρωμα του πλοίου Phoenix, που έχει ναυλωθεί από την μαλτέζικη μκο MOAS, είχε αρχίσει να διανέμει σωσίβια, μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα του πλεούμενου, έπεσαν στο νερό, ίσως εξαιτίας ενός κύματος.



«Δεν είναι σκηνή από ταινία φρίκης, είναι μια πραγματική τραγωδία που εξελίσσεται σήμερα στις πύλες της Ευρώπης», έγραψε στο Twitter ο Κρις Κατραμπόνε, συνιδρυτής της MOAS ο οποίος βρίσκεται πάνω στο Phoenix, αναρτώντας φωτογραφίες που δείχνουν δεκάδες μετανάστες μέσα στο νερό. «Άλλα περίπου 30 πτώματα επιπλέουν στο νερό, πολλά είναι μικρών παιδιών», πρόσθεσε ο Κατραμπόνε.

not a scene from a horror movie...Real life tragedy unfolding on Europe's doorstep today! pic.twitter.com/OcJH8C92Yh