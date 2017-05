BTS: Έγιναν διάσημοι στα social media και πρώτο K-pop συγκρότημα που κερδίζει Billboard

Μπορεί να έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί τελετής απονομής αμερικανικών βραβείων τη βραδιά των μουσικών βραβείων Billboard 2017, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που οι BTS βρέθηκαν μπροστά στις κάμερες. Το επταμελές συγκρότημα αγοριών της Κ-pop (Korean –pop)- της νοτιοκορεατικής εμπορικής ποπ μουσικής, που συγχωνεύει hip-hop, electronica και rock ήχους - γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία από τον Ιούνιο του 2013 όταν κυκλοφόρησε το single «No More Dream». Το όνομα του γκρουπ BTS, που είναι γνωστό και ως Bangtan Boys, προέρχεται από το ακρωνύμιο «Bangtan Sonyeondan» (μετ. Αλεξίσφαιροι Πρόσκοποι). Είναι η boy band από τη Νότια Κορέα που έγραψε ιστορία την περασμένη Κυριακή, καθώς έγινε το πρώτο K-Pop συγκρότημα που κατάφερε να κερδίσει ένα μουσικό βραβείο Billboard. Νικώντας τους αγαπημένους στις ΗΠΑ, Τζάστιν Μπίμπερ, Σελένα Γκόμεζ, Αριάνα Γκράντε και Σον Μέντες οι BTS παρέλαβαν το βραβείο του Κορυφαίου Καλλιτέχνη στα Κοινωνικά Δίκτυα στη φαντασμαγορική τελετή στο Λας Βέγκας. «Εξακολουθούμε να μην μπορούμε να πιστέψουμε ότι στεκόμαστε εδώ σε αυτή τη σκηνή, στην τελετή των μουσικών βραβείων Billboard» δήλωσε ο Kim Nam Nam-joon, μέλος των BTS, γνωστός στους θαυμαστές του ως «Rap Monster». «Είναι τόσο σπουδαίο να βλέπουμε όλους τους καλλιτέχνες που θαυμάζουμε. Θεωρούμε μεγάλη τιμή που ήμασταν υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που είναι εδώ ακριβώς μπροστά μας. Και το πιο σημαντικό, αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που μας δείχνουν την αγάπη τους και μας φωτίζουν. Θυμηθείτε αυτό που λέμε, αγαπάτε τον εαυτό σας» πρόσθεσε. Οι θαυμαστές των BTS, γνωστοί ως A.R.M.Y. (Adorable Representative M.C's for Youth) ψήφισαν στο Twitter και στο website των βραβείων χρησιμοποιώντας το hashtag #BTSBBMAS πάνω από 300 εκατομμύρια φορές. Τι ήταν εκείνο που τους έκανε τόσο δημοφιλείς; Όσοι έχουν εμμονή μαζί τους απαντούν, ίσως τα βαμμένα σε παστέλ χρώματα μαλλιά τους, τα πιασάρικα κομμάτια, το αξιοθαύμαστο εργασιακό ήθος, οι προσιτές και σεμνές προσωπικότητες και τα συναρπαστικά βίντεό τους. «Η BTS ήταν μία από τις πρώτες μπάντες που αγκάλιασαν πλήρως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανοίχθηκαν πλήρως στους θαυμαστές» δήλωσε ο Flowsion Shekar διευθύνων σύμβουλος της Koreaboo, μιας δημοφιλούς πλατφόρμας περιεχομένου που ειδικεύεται στην K-Pop με εμβέλεια 50 εκατ. χρήστες. Στο Twitter, έχουν πάνω από 9.7 εκατ. ακολούθους, τα νούμερα σε Facebook, YouTube και Instagram είναι εξίσου υψηλά, βοηθά το γεγονός ότι τα μέλη του συγκροτήματος δημοσιεύουν συνεχώς selfies, playlists και βίντεο από τα παρασκήνια των συναυλιών τους. «Αισθανόμαστε ότι η μουσική είναι διεθνής γλώσσα και εισπράττουμε αγάπη απ’ όλο τον κόσμο μέσω αυτής» ανέφεραν. Μέσα σε τέσσερα χρόνια οι BTS κυκλοφόρησαν δύο ιαπωνικά και τρία κορεατικά άλμπουμ. Παρόλο που η μπάντα δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μουσική με αγγλικό στίχο είναι σε παγκόσμια sold out περιοδεία και έχει ήδη εμφανιστεί στις ΗΠΑ, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη. Οι επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις τους είναι στην Αυστραλία και την Ιαπωνία.

ΠΗΓΗ News.gr