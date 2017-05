Πέθανε ο Ρότζερ Μουρ

Έτος Τίτλος Ρόλος

1954 Η τελευταία φορά που είδα το Παρίσι Πωλ

1955 Interrupted Melody Σύριλ Λώρενς

The King's Thief Τζακ

1956 Diane Πρίγκιπας Ανρί (αργότερα Βασιλιάς Ερρίκος Β΄)

1958 Ιβανόης Ιβανόης

1959 The Miracle λοχαγός Μάικλ Στιούαρτ

The Alaskans Σίλκυ Χάρις

Maverick Μπω Μάβερικ

1961 The Sins of Rachel Cade Πωλ Γουίλτον

Gold of the Seven Saints Σων Γκάρετ

1962 Il ratto delle sabine Ρωμύλος

No Man's Land Έντσο Πράτι

1962–

1969 Ο Άγιος Σάιμον Τέμπλαρ

1968 The Saint and the Fiction Makers Σάιμον Τέμπλαρ

1969 Vendetta for the Saint

Crossplot Γκάρυ Φεν

1970 The Man Who Haunted Himself Χάρολντ Pelham

1971 The Persuaders! Λορδος Μπρετ Σίνκλαιρ

1973 Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν Τζέιμς Μποντ

1974 Gold Ροντ Σλέιτερ

Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι Τζέιμς Μποντ

1975 That Lucky Touch Μάικλ Σκοτ

1976 Street People (Ο σικελικός σταυρός) Ουλίσες

Shout at the Devil Σεμπάστιαν Όλντσμιθ

1977 Sherlock Holmes in New York Σέρλοκ Χολμς

Η κατάσκοπος που με αγάπησε Τζέιμς Μποντ

1978 Επιχείρηση Άγριες χήνες ανθ/γός Σων Φυν

1979 Απόδραση στην Αθήνα ταγματάρχης Ότο Χεχτ

Επιχείρηση Μουνρέικερ Τζέιμς Μποντ

1980 North Sea Hijack Ρούφους Εξκάλιμπερ Φοκς

The Sea Wolves κάπτεν Γκάβιν Στιούαρτ

Sunday Lovers Χάρυ Λίντον

1981 Κάνονμπολ Σέυμουρ Γκόλντφαρμπ

Για τα μάτια σου μόνο Τζέιμς Μποντ

1983 Επιχείρηση Οκτόπουσυ

Η κατάρα του Ροζ Πάνθηρα αρχι-επιθεωρητής Ζακ Κλουζώ

1984 The Naked Face Dr. Judd Stevens

1985 Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος Τζέιμς Μποντ

1990 Fire, Ice and Dynamite σερ Τζωρτζ Γουίντσορ

1990 Bullseye! σερ Τζων Μπέβιστοκ

1992 Bed & Breakfast Άνταμ

1995 The Man Who Wouldn't Die Τόμας Γκρέις

1996 The Quest Λόρδος Έντγκαρ Ντομπς

1997 Spiceworld ο Αρχηγός

2001 The Enemy Ρόμπερτ Όγκιλβι

2002 Boat Trip Λόυντ Φάβερσαμ

2010 Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore Ταμπ Λέιζενμπυ