Παγκόσμια κατακραυγή για το μακελειό στο Μάντσεστερ – Αγνοούνται έφηβοι

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν - ανάμεσά τους και πολλά παιδιά - και 59 ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε την ώρα που χιλιάδες οπαδοί αποχωρούσαν από συναυλία της νεραής Αμερικανίδας ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, λίγο μετά τις 22:33 τοπική ώρα (00:33 ώρα Ελλάδας).

Μεταξύ των νεκρών - όπως ανακοινώθηκε επισήμως - βρίσκεται η 18χρονη Τζορτζίνα Μπέθανι Κάλαντερ: Η άτυχη νεαρή ήταν μεγάλη θαυμάστρια της 23χρονης καλλιτέχνιδας και μάλιστα είχε εκδηλώσει την ανυπομονησία της για τη συναυλία, στέλνοντας ένα tweet στην ποπ σταρ την Κυριακή λέγοντάς της για το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα την έβλεπε την επόμενη ημέρα.

Ένα 8χρονο κοριτσάκι, η Saffie Rose Roussos, την οποία αναζητούσε απεγνωσμένα η οικογένειά της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώθηκε από τις αρχές ότι σκοτώθηκε στην επίθεση.

Πολλοί από τους τραυματίες - ανάμεσά τους και 12 παιδιά «έχουν πολύ, πολύ σοβαρά τραύματα και λαμβάνουν εντατική φροντίδα και θα μείνουν στο νοσοκομείο για πολύ καιρό », δήλωσε ο Τζον Ράουζ, αρμόδιος αξιωατούχος Υγείας.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην οργάνωση, Amaq. Ωτσόσο, το ΙΚ ανέφερε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθέτησε ένας «από τους στρατιώτες του χαλιφάτου μέσα στο πλήθος» στο στάδιο Manchester Arena και όχι από βομβιστή αυτοκτονίας. Η τζιχαντιστική οργάνωση απειλεί επίσης ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ο δράστης πέθανε στο σημείο της επίθεσης. Επίσης ένας 23χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι το Ισλαμικό Κράτος ευθύνεται για την επίθεση αυτοκτονίας.

Δώδεκα άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους έφηβοι, εξακολουθούν να αγνοούνται.

These young people are still missing in #Manchester. Please RT to help find them.#StandTogether 💔 #ArianaGrande 😭#PrayForManchester pic.twitter.com/KruxQbuo5S