Από τη βασίλισσα Ελισάβετ στους Rolling Stones, οι διάσημοι θρηνούν για το Μάντσεστερ

Το σοκ και την θλίψη τους για τα 22 θύματα της βομβιστικής επίθεσης στο κατάμεστο «Μanchester Arena» μετά το φινάλε της συναυλίας της Αμερικανίδας ποπ σταρ, Αριάνε Γκράντε, εξέφρασαν μέσω Twitter όλες οι διάσημες προσωπικότητες του πλανήτη, από την βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι τους Rolling Stones, ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές.

Η ίδια η Γκράντε δήλωσε «συντετριμμένη» από την επίθεση αυτοκτονίας: «Συντετριμμένη, από τα βάθη της καρδιάς μου, φοβερά λυπημένη, δεν έχω λόγια», έγραψε σήμερα στο Twitter η 23χρονη τραγουδίστρια, η οποία ανακοίνωσε ακόμα ότι ακυρώνει την παγκόσμια περιοδεία της. Αποφάσισε να μην δώσει συναυλίες στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, όπως ήταν προγραμματισμένο και να αναστείλει όλη την περιοδεία της στην Ευρώπη. Επρόκειτο να εμφανιστεί εκτός από το Λονδίνο, στο Βέλγιο, στην Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this