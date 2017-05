Σύμφωνο Συνεργασίας της Forthnet και της ZTE με την Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και την KaiXinRong Group Co. Ltd

Η Forthnet και η ZTE, σε συνέχεια της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ τους το 2016 για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην χώρα μας, υπέγραψαν σήμερα Σύμφωνο Συνεργασίας με την Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και την KaiXinRong Group Co. Ltd, προκειμένου να διερευνήσουν επιχειρηματική συνεργασία για την χρηματοδότηση αυτού του δικτύου οπτικών ινών.



Με το Σύμφωνο Συνεργασίας, η Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και η KaiXinRong Group Co. Ltd εξέφρασαν τη βούληση να διερευνήσουν μια επένδυση έως 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα 7 χρόνια για την υλοποίηση νέου δικτύου τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης στην Ελλάδα, με βάση την τεχνολογία των οπτικών ινών, που θα παρέχει ταχύτητες σύνδεσης Gigabit.



Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης θα γινει τα 3 πρώτα χρόνια στα οποία και προβλέπεται ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ζήτησης συνδέσεων οπτικών ινών από Ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζεται η Ελληνική Κυβέρνηση.



Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα, Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο, για τη διεθνή συνάντηση κορυφής «Belt and Road Forum for International Cooperation», μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Forthnet, κ. Πάνου Παπαδόπουλου, του κ. Deng Chao, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΖΤΕ Ελλάδος, της κας Wang Huanxin, προέδρου της Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και του κ. Zhao Feilong, Διευθύνοντος Συμβούλου της KaiXinRong Group Co., Ltd., παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργου ΨΗΤΠΕ κου Νίκου Παππά και του πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zou Xiaoli.