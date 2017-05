Το μυστικό του υπαλλήλου που εξοικονόμησε 900.000 ευρώ στον ΟΑΕΔ

Θα μπορούσε να “χριστεί” ως ο υπάλληλος του μήνα, του χρόνου, της δεκαετίας στο ελληνικό Δημόσιο. Ο Άγγελος Βώρος είναι ο υπάλληλος μιας από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες στην Ελλάδα της κρίσης, του ΟΑΕΔ.

Και χάριν στην πρωτοβουλία του εξοικονόμησε πάνω 900.000 ευρώ για τον ΟΑΕΔ και το ελληνικό κράτος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Βώρος, δήλωσε ότι προχώρησε στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος με την υλοποίηση δύο έργων χρησιμοποιώντας ιδία μέσα. «Δηλαδή, να εκμεταλλευτούμε τεχνολογίες και υποδομές που είχαμε στη διάθεσή μας, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των συνδέσεων των υπηρεσιών μας στο δίκτυο και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος των τηλεπικοινωνιακών μας δαπανών», όπως αναφέρει.

Ο ίδιος μίλησε για το... μυστικό του, το στοίχημα που είχε βάλει με τον εαυτό του για να μην «αλλοτριωθεί» και να μην ενσωματωθεί με το σύστημα. «Αντιστάθηκα. Νομίζω ότι κέρδισα το στοίχημα και είναι ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ιδέες, έχουν όρεξη να προσφέρουν και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά», είπε.

Ο Άγγελος Βώρος διεκδικεί για λογαριασμό του ΟΑΕΔ το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημόσιου Τομέα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2007 και το γενικό θέμα του βραβείου για το τρέχον έτος είναι:«’An Innovative Public Sector in 2017 – New Solutions to Complex Challenges’-Καινοτόμος Δημόσιος Τομέας το 2017– Νέες λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις».