Κλινική στο Ιπποκράτειο δουλεύει με εθελοντές γιατρούς!

Με εθελοντική εργασία επιστημόνων που δεν ανήκουν καν στο προσωπικό του νοσοκομείου λειτουργεί το τμήμα παχυσαρκίας της λαπαρoενδοσκοπικής μονάδας, στην Α΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στη εκπομπή 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, ο επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνος Αλμπανόπουλος.

Σχήμα οξύμωρο θα έλεγε κανείς για μια κλινική, κόσμημα του ΕΣΥ, που τον Ιούνιο του 2016, πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας ( IFSO- International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) και αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον κ. Αλμπανόπουλο είναι το μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα, στον τομέα της χειρουργικής της παχυσαρκίας .

«Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας είτε εθελοντικά είτε όχι»

«Από τη μία γίναμε κέντρο Αριστείας, και έχουμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία για να δουλεύουμε, και από την άλλη όλο αυτό το οικοδόμημα και ο τίτλος της Αριστείας στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά συναδέλφων, οι οποίοι δουλεύουν πέρα από το ωράριο τους, ενώ κάποιοι δεν ανήκουν καν στο προσωπικό του νοσοκομείου, όπως η ψυχολόγος μας, η διαιτολόγος μας, και μία χειρουργός η οποία όμως δεν χειρουργεί. Μαζί με τους υπόλοιπους προσφέρει τις υπηρεσίες της στη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, στο ιατρείο παχυσαρκίας που έχουμε. Η εθελοντική εργασία των ανθρώπων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του νοσοκομείου γίνεται 3, 4 χρόνια», μας λέει ο κ. Αλμπανόπουλος, ο οποίος σε ερώτηση για το αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τον νόμο, εμφανίζεται αρκετά αιχμηρός: «Εμείς προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ανεξάρτητα από το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, αν είναι παράνομο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας δεν θα το κρίνω. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας είτε εθελοντικά είτε όχι. Οφείλω όμως να πω ότι ακόμα και η γραμματειακή υποστήριξη, από μία πολύ καλή συνάδελφο που μας στηρίζει εδώ και χρόνια, δεν αμείβεται. Ακόμα δεν έχουμε κατορθώσει και σαν Πανεπιστημιακή Κλινική να πάρουμε κονδύλι για την αμοιβή της και σαν κλινική του ΕΣΥ να πάρουμε κονδύλι από το υπουργείο. Για να μη σας πω για το κομπιούτερ που έχω, που μόνο οι επαναστάτες του 21 δεν βγαίνουν από μέσα. Σκέφτομαι να ζητήσω συνάντηση με τον υπουργό Υγείας και να του πω ότι υπάρχει μία κλινική που έχει μία διάκριση και να μας στηρίξει με υλικοτεχνική υποδομή».

Το μοναδικό κέντρο Αριστείας στο είδος του στην Ελλάδα

Για τους μη γνωρίζοντες, η πιστοποίηση που παίρνει ένα κέντρο με την ανώτατη διάκριση είναι τριετής και κατόπιν επανεξέτασης ανανεώνεται. «Για να πάρουμε τον τίτλο του κέντρου Αριστείας εκπρόσωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας μας παρακολούθησαν για δύο χρόνια. Ένα χρόνο παρακολούθησαν την ποιότητα της χειρουργικής μας πράξης, κι ένα χρόνο την μετεγχειρητική παρακολούθηση που εμείς κάνουμε στους ασθενείς. Είδαν τα αποτελέσματα μας, ήλεγξαν τον χώρο που χειρουργούμε, τα εργαστήρια που μας υποστηρίζουν, και κατέληξαν ότι αξίζει να πάρουμε αυτό τον τίτλο, όπως και έγινε τον Ιούνιο του 2016 στο Γκέτεμποργκ. Όπως μάλιστα μας είχε πληροφορήσει η εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας, αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό, πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα. Ο τίτλος αυτός έχει διάρκεια τρία χρόνια και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση αυτή την υψηλής ποιότητας δουλειά που κάνουμε στο Ιπποκράτειο». Κι όλα αυτά ενώ η παχυσαρκία εξελίσσεται διεθνώς σε υπ΄ αριθμόν ένα εχθρό της υγείας, ενώ στη χώρα μας το φαινόμενο, ειδικά της παιδικής παχυσαρκίας φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τους εμπλεκόμενους φορείς να κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου για σωστή διατροφική παιδεία από την προσχολική ηλικία.