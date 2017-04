Όταν η Deutsche Welle "ενοχλούσε" τη χούντα με τις ανταποκρίσεις της

Το ρόλο της Deutsche Welle στην αντίσταση κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών αναδεικνύει ένα βίντεο της γερμανικής ενημερωτικής υπηρεσίας, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την 21η Απριλίου του 1967.



Όπως αναφέρει στο βίντεο η Deutsche Welle, την εποχή της δικτατορίας μετέδιδε καθημερινά ανταποκρίσεις που επέκριναν το καθεστώς της χούντας. Μάλιστα, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, το ελληνόφωνο ραδιοφωνικό της πρόγραμμα συνεχίστηκε στη διάρκεια της επταετίας, ενώ στη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μετέδιδε τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού των φοιτητών



Η πρώην δημοσιογράφος της Deutsche Welle Δανάη Κουλμάση σημειώνει ότι η DW “ενοχλούσε” τη δικτατορία. “Την ενοχλούσε κυρίως, και αυτό είναι περίεργο, καταρχήν την ενοχλούσε ο τρόπος που παρουσιάζαμε τα πράγματα, οι ειδήσεις ήταν αντικειμενικές, τα σχόλια ήταν αντικειμενικά, αλλά ο τρόπος ήταν συγκινησιακός. Λέγαμε τη σκάφη σκάφη και τον σκύλο σκύλο, τους γελοιοποιούσαμε και λέγαμε φυσικά και τα πράγματα όπως ήταν και τους αποκαλούσαμε και φασίστες και πατριδοκάπηλους”.



Η ίδια τονίζει πως η Deutsche Welle “συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη των πραγμάτων, στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας και στη συνεχή πληροφόρηση, που είναι μία προϋπόθεση για όλες τις εξελίξεις εντός της χώρας, είναι σίγουρο αυτό”.





The Greek junta tortured and silenced opponents. @DeutscheWelle played a crucial role for the opposition with its critical radio programs pic.twitter.com/YC33iQtK7m