Άλμα 12,7% της διαφήμισης στο Διαδίκτυο το 2016

Η εξέλιξη του online display advertising στην Ελλάδα Έτος Διαφημιστική Δαπάνη Ποσοστό μεταβολής (%) 2007 30,5 2008 39,9 +30,8 2009 57,8 +44,8 2010 62,0 +7,2 2011 76,4 +23,2 2012 76,1 -0,3 2013 75,1 -1,3 2014 79,3 +5,5 2015 67,2 -13 2016 77,2 +12,7



Σημαντική άνοδο – για τα δεδομένα της αγοράς – της τάξεως του 12,7%, αποτυπώνει η διαδικτυακή διαφημιστική δαπάνη το 2016 σε έρευνα την οποία πραγματοποίησε το IAB Hellas με τη συνεργασία 22 Publishers/Networks, που μετρά 133 επιμέρους sites.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, στα ταμεία των sites διοχετεύθηκαν την περασμένη χρονιά περί τα 77,2 εκατ. ευρώ (+12,7%) έναντι 67 εκατ. ευρώ το 2015. Η επιμέρους μελέτη της διαφημιστικής δαπάνης για το digital display, σύμφωνα με την ΑDEX 2016 του ΙΑΒ Hellas, γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς διαφαίνεται ότι «ισοφαρίζονται» οι απώλειες του 2015 κατά το οποίο σημειώθηκε «βουτιά» κατά -13%.Ωστόσο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η αύξηση αυτή το 2016 βαίνει αυξανόμενη από την αρχή προς το τέλος του έτους με το α’ τρίμηνο να επενδύονται στο Διαδίκτυο 12,8 εκατ. ευρώ, το β΄ τρίμηνο, 21,2 εκατ. ευρώ, το γ΄ τρίμηνο, 18,5 εκατ. ευρώ και το δ’ τρίμηνο, 23,2 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με το report, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν και το 2016 την κατηγορία με το μεγαλύτερο μερίδιο δαπάνης σε επίπεδο έτους (μερίδιο 19,7% έναντι 21,8% το 2015) καθώς η display δαπάνη στον κλάδο αγγίζει τα 15,2 εκατ. ευρώ.«Αργυρό» μετάλλιο απορρόφησης διαφημιστικών κονδυλίων αποσπά ο κλάδος του Λιανεμπορίου με 10,6 εκατ. ευρώ και μερίδιο 13,7% ενώ την τριάδα συμπληρώνει η κατηγορία των «Τηλεπικοινωνιών» με μερίδιο 12,3% (έναντι 14,1% το 2015) και είσπραξη της τάξεως των 9,5 εκατ. ευρώ. Στην 4η θέση αναρριχάται, η κατηγορία «Media Διασκέδαση και Ελεύθερος Χρόνος» προσελκύοντας διαφημιστικά κονδύλια, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ (8,2%) παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υποστεί ισχυρούς κλυδωνισμούς τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί εδώ ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο online display διαφήμιση, αποτυπώνονται με βάση τιμές τιμοκαταλόγων Μέσων και δεν περιλαμβάνουν έσοδα από διαφημίσεις Google.Ο Σπύρος Παπαγεωργίου Πρόεδρος του IAB Hellas εξηγεί«Η αύξηση κατά 12,7% της display διαφήμισης στο Διαδίκτυο το 2016 προκαλεί θετικά αισθήματα στις εταιρείες digital και καταδεικνύει περίτρανα ότι το Διαδίκτυο στην Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να φθάσει τους αντίστοιχους δείκτες στις ώριμες αγορές της Ευρώπης. Η θετική μεταβολή αυτή, ωστόσο, συνιστά παράλληλα και μια ‘διόρθωση’ στις επιδόσεις του 2015, χρονιά των capital controls και άλλων αρνητικών παραμέτρων που έθεσαν προσκόμματα στη διαφημιστική επένδυση. To ΙΑΒ Hellas παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων που καταμετρώνται στην έρευνα, διαπιστώνοντας σταθερά σαφές προβάδισμα στις κατηγορίες των Χρηματοοικονομικών, του Retail και των Τηλεπικοινωνιών, διαφημιζόμενοι που κρατούν εξάλλου τα σκήπτρα της διαφημιστικής επένδυσης και στα αναλογικά παραδοσιακά Μέσα».Τα στοιχεία προέρχονται από τις 22 εταιρείες-μέλη του ΙΑΒ Hellas, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 133 web sites που στοχεύουν στο ελληνικό κοινό. Τα 22 αυτά μέλη είναι οι 24Media, Adweb Network, Alpha TV, Antenna, Attica Media, Capital.gr, Δέσμη Εκδοτική, ΔΟΛ Digital, DPG Digital Media, Forthnet (like to like), Freenet (Sofokleous.gr), Καθημερινή, Liquid Media, Media2Day, Mega TV, Prime Media, Pegasus Interactive, Phaistos Net, Think Digital Network, TVXS, TNC Digital Media Group L2L, Yahoo!.