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        Λίγα σύννεφα στον ουρανό αλλά καλή θερμοκρασία

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα.
        04/02/2017 • 08:17
        • Λίγα σύννεφα στον ουρανό αλλά καλή θερμοκρασία
        Λίγα σύννεφα στον ουρανό αλλά καλή θερμοκρασία
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        Καλός θα είναι γενικά ο καιρός το Σαββατοκύριακο αν και θα υπάρχουν κατά τόπους λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

        Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί - νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

        Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ΕΜΥ

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ . ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 14 BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
        ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
        Ηλεκτρονικό εισιτήριο ΜΜΜ: Τι ισχύει για το μειωμένο και δωρεάν μεταφορά
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        Αποκαταστάθηκε η ζημιά στο Πρέβελης που είχε βάλει νερά
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        03/02/2017 • 23:11
        Πλάκωσε την γυναίκα του στο ξύλο στη μέση του δρόμου
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