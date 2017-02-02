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02/02/2017 • 23:12
 

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        Καιρός: Συννεφιά αλλά όχι κρύο αύριο Παρασκευή

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
        02/02/2017 • 20:30
        • Καιρός: Συννεφιά αλλά όχι κρύο αύριο Παρασκευή
        Καιρός: Συννεφιά αλλά όχι κρύο αύριο Παρασκευή
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        Τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης αύριο Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

        Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

        Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και ομίχλη το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΗ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 00 (ΜΗΔΕΝ) ΕΩΣ 12 BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
        ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
        "Πάγωσε" η επιχείρηση στο Κορδελιό για το παλιό αεροπορικό βλήμα
        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
        02/02/2017 • 23:14
        RAMCIP: Ρομπότ οικιακός βοηθός για ηλικιωμένους με ήπια νοητική διαταραχή
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        02/02/2017 • 22:59
        Στο τέλος του 2020 έτοιμο το μετρό Θεσσαλονίκης μαζί με το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ!
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        02/02/2017 • 22:56
        Ενοχή προτείνει ο εισαγγελέας για τον Γ. Κουρτάκη στην υπόθεση Καμμένου
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        02/02/2017 • 22:47
        Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ
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        02/02/2017 • 22:05
        Καλύτερα να μην ανάψετε τζάκια στην Αθήνα Πέμπτη και Παρασκευή
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        Πώς θα εκλέγονται στο εξής καθηγητές και λέκτορες στα ΑΕΙ
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        02/02/2017 • 21:44
        "Η Τουρκία επιχειρεί να πιέσει ανεπίτρεπτα το δικαστικό σύστημα"
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