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14/01/2017 • 17:40
Μονομαχία από ματς Βέροιας - Λεβαδειακού.
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14/01/2017 • 17:15
 

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        Καταιγίδες αύριο Κυριακή που θα αγριέψουν το απόγευμα

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
        14/01/2017 • 17:17
        • Καταιγίδες αύριο Κυριακή που θα αγριέψουν το απόγευμα
        Καταιγίδες αύριο Κυριακή που θα αγριέψουν το απόγευμα
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        Βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι ισχυρές ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν προβλέπει για αύριο Κυριακή η ΕΜΥ. Οι άνεμοι από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία τα νότια θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση, κυρίως στα βόρεια.

        Στην Αττική νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές. Ένταση των φαινομένων τη νύχτα. Οι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς, στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

        Νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Από το βράδυ βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ΕΜΥ

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 08 BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟΥΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ, ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 6 ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ. ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 (ΜΕΙΟΝ 2) ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΟΙ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΕΝΩ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟΥΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ 5 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΑ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟΥΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
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