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        Βροχερός ο καιρός το Σάββατο

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού.
        13/01/2017 • 23:28
        • Βροχερός ο καιρός το Σάββατο
        Βροχερός ο καιρός το Σάββατο
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        Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Σάββατο, 14 Ιανουαρίου, στα δυτικά και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση από το απόγευμα.

        Πιθανότητα βροχών στην Αττική, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι μόνον πρόσκαιρα. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια η ελάχιστη 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

        Βροχές και αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από -4 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

        Δείτε την πρόγνωση του καιρού στην υπόλοιπη Ελλάδα από την ΕΜΥ

        ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -06 (ΜΕΙΟΝ 6) ΕΩΣ 08 BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 5 ΜΕ 7 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ 6 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ ΣΤΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -02 (ΜΕΙΟΝ 2) ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

        ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

        ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.

        ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΤΟΠΙΚΑ 7 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.


        ΠΗΓΗ  News.gr
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