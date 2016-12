Dreaming of a White Christmas; Χιονισμένη όλη η Ελλάδα!

Όπως λέει και το διάσημο τραγούδι I'm dreaming of a white Christmas, Just like the ones I used to know (Ονειρεύομαι Λευκά Χριστούγεννα σαν αυτά που ήξερα παλιά)!

Και φαίνεται πως φέτος το όνειρο εκπληρώθηκε για πολλούς αφού το 2016 θα χαιρετίσει την Ελλάδα καλυμμένη από το λευκό πέπλο του χιονιού.

Χιόνια έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ μετά από χρόνια χιονισμένο είναι ακόμη και το κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι θερμοκρασίες αφού ο υδράργυρος άγγιξε και τους -14° Κελσίου σε ορισμένους νομούς.

Αρκετοί πάντως είναι αυτοί που χάρηκαν την επίσκεψη του χιονιά, με χιονοπόλεμο και βόλτες στο χιόνι...