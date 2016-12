Νέο ισχυρό χτύπημα από την ΕΕΕΠ στον παράνομο τζόγο

Σε 927 ανέρχονται πλέον οι ιστότοποι που συμπεριλαμβάνονται στη Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά την προσθήκη επιπλέον τριών ιστοσελίδων που παρείχαν παράνομες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι έλεγχοι της ΕΕΕΠ αποκάλυψαν ότι οι ιστοσελίδες www.yezgaming.gr και livebet4u.com, υπό την αιγίδα της YEZ GAMING Ltd, και ο ιστότοπος www.directslot.com υπό την αιγίδα της YEZ GAMING Ltd και της PLAYMATCH Ltd, παρείχαν υπηρεσίες στην ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και προστέθηκαν στη «Μαύρη Λίστα». Έτσι επιτεύχθηκε ένα ακόμη σημαντικό χτύπημα κατά του παράνομου τζόγου στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων:

Τρεις επιπλέον ιστότοποι, οι www.yezgaming.gr, livebet4u.com και www.directslot.com, συμπεριλήφθηκαν στη 15η έκδοση της Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής, και πλέον ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ιστοτόπων στη μαύρη λίστα ανέρχεται στους 927.

Οι παραπάνω ιστότοποι, είχαν δηλωθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές από την εταιρεία YEZ GAMING Ltd, εταιρεία της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), ως ιστότοποι παροχής των υπηρεσιών της στην Ελλάδα. Από την έρευνα και τους σχετικούς ελέγχους που διενήργησαν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Ε.Π., προέκυψε ότι και οι 3 ιστότοποι παρείχαν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, οι www.yezgaming.gr και livebet4u.com υπό την αιγίδα της YEZ GAMING Ltd και ο www.directslot.com υπό την αιγίδα της YEZ GAMING Ltd και της PLAYMATCH Ltd.

Με αφορμή τα ανωτέρω, η Ε.Ε.Ε.Π. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο κοινό και τους παίκτες να μην συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια μέσω παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων, διότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να πέσουν θύματα παραπλάνησης και απάτης.

Επίσης, συνιστά στο κοινό και τους παίκτες να εξετάζουν εξονυχιστικά τις πληροφορίες που είναι αναρτημένες στον κάθε ιστότοπο και αφορούν την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή έκδοσης της άδειας του, τα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις αποφάσεις αδειοδότησης

της Αρχής αυτής, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε κατηγορία των προσφερόμενων παιγνίων (π.χ. στοίχημα, καζίνο, poker, live casino, virtual games κ.λπ.).

Η 15η έκδοση της Blacklist είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρουν εδώ. Η Αρχή, διατηρεί αμείωτες τις προσπάθειές της προκειμένου η Blacklist να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους ιστοτόπους/ονόματα

χώρου που λειτουργούν κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, στην προσπάθεια της να προστατέψει αποτελεσματικά το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον από τις ολέθριες επιπτώσεις της παράνομης διεξαγωγής.

Η Ε.Ε.Ε.Π., στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, λαμβάνει και εξετάζει συστηματικά, κάθε σχετική καταγγελία ή αναφορά που υποβάλλεται σε αυτήν, από τους πολίτες ή τις αρμόδιες διωκτικές Αρχές. Άλλωστε, η αρωγή των πολιτών στην καταπολέμηση των σχετικών φαινομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για αυτό η Αρχή καλεί οποιονδήποτε να μη διστάζει να καταγγείλει φαινόμενα

παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ή/και όταν διαπιστώνει ότι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) δεν έχουν διακόψει την πρόσβαση από ελληνική IP σε εγγεγραμμένο στην Blacklist ιστότοπο. Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π., όπως έχει υποχρέωση από το νόμο, χειρίζεται και εξετάζει οποιαδήποτε καταγγελία με την απαιτούμενη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Σχετικές καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gamingcommission.gov.gr.