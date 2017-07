5 πράγματα για τον Κρις Πρατ του «Jurassic World»

To 1993 ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έριξε τους προβολείς του στα προϊστορικά πλάσματα κάθε μεγέθους, από το XS μέχρι το XXL, στην οθόνη με το «Jurassic Park» - μια sci-fi ταινία που στηρίχθηκε σε ένα έξυπνο gimmick και στην αλματώδη πρόοδο των ειδικών εφέ για να γίνει μια από τις θεαματικές επιτυχίες της εποχής της.Τα πιτσιρίκια που είδαν το «Jurassic Park» τότε, μπορεί και να έχουν δικά τους πιτσιρίκια σήμερα στις αίθουσες μαζί τους, γιατί το Ιουράσιο Πάρκο της μεγάλης οθόνης ξανανοίγει με το «Jurassic World».Σκηνοθετημένo από τον Κόλιν Τρεβόροου («Safety Not Guaranteed») το νέο blockbuster μεγαλώνει την πρόκληση εντός κι εκτός οθόνης. Εντός, γιατί η νέα μετάλλαξη του σαρκοβόρου δεινόσαυρου επαναστατεί και κυρήσσει πόλεμο στους ανθρώπους. Εκτός, γιατί το μεγάλο ατού στο πρωταγωνιστικό καστ είναι ο Κρις Πρατ – η έκπληξη που ήρθε από την indie πλευρά του Χόλιγουντ. Ενας γεματούλης, αυτοσαρκαστικός κωμικός ηθοποιός που έγινε διάσημος με το τηλεοπτικό «Parks and Recreation», είναι σήμερα ο ποιο hot action πρωταγωνιστής.Διαβάστε γιατί:: Παρόλες τις μικρές εμφανίσεις του σε ταινίες όπως τα «Wanted», «Zero Dark Thirty», «Her», «Moneyball» ο 38χρονος σήμερα ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τη σουρεαλιστική κωμωδία του NBC (με πρωταγωνίστρια την Εϊμι Πόλερ) που παιζόταν από το 2009 μέχρι το 2015. Στο «Parks and Recreation», πλαδαρός, γεματούλης, αφελής, ο Πρατ ερμηνεύει με γενναιοδωρία έναν αξιαγάπητο loser. Καμία σχέση με ό,τι θα ακολουθούσε στην καριέρα του. Εκείνος όμως, ακόμα και σήμερα, δηλώνει πιστός της σειράς: «Το «Parks » ήταν από την αρχή μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα δημιουργικά κι επαγγελματικά. Ηταν το σπίτι μου. Οχι μόνο επειδή το σετ ήταν κυριολεκτικά μόλις 7 λεπτά μακριά από το πραγματικό μου σπίτι, αλλά γιατί ήξερα όλους τους ανθρώπους εκεί πολύ καλά και παραμένουν φίλοι μου. Ο χαρακτήρας μου στη σειρά, μου ταίραζε απόλυτα – ήταν φτιαγμένος τόσο πολύ στα μέτρα μου. Δεν ήμουν ποτέ στη σειρά για τα λεφτά ή τη δόξα, αλλά για κάτι πιο βαθύ. Μου λείπει...»: Και από slacker ο Κρις Πρατ μάς ξανασυστήνεται ως Star Lord! Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στους «Φύλακες του Γαλαξία» μεταμόρφωσαν τον Πρατ σε hot hollywood property μέσα σε μία νύχτα. Για τον ίδιο ήταν λίγο πιο επώδυνο: η σκληρή διατροφή και το γυμναστήριο που του επέβαλαν οι παραγωγοί για να παίξει το ρόλο κράτησαν ένα εξάμηνο, κατά το οποίο ο τόσο αστείος και στην προσωπική του ζωή ηθοποιός γκρίνιαζε συνέχεια. Μπορεί να πόσταρε στο instagram την πρόοδό του, αλλά συμπλήρωνε ότι θα τα σκότωνε για ένα μπέργκερ και μια μπύρα. Θέλει θυσίες το επάγγελμα Κρις, αλλά έχει ανταμοιβές: ποιος θα του έλεγε ότι θα ήταν πλέον action hero – σίκουελ για τους «Φύλακες του Γαλαξία», «The Magnificent Seven», « Jurassic World », «Passengers».: O Πρατ δέχεται ότι η πρόσφατη εισπρακτική επιτυχία του έχει να κάνει με την αλλαγή στην εμφάνισή του. Υποστηρίζει μάλιστα ότι όλοι είναι «αντικείμενα» στο Χόλιγουντ. Για χρόνια ήταν οι γυναίκες, τώρα (και καιρός ήταν!) να είναι και οι άντρες. «Υπάρχουν πολλές γυναίκες που έφτιαξαν τις καριέρες τους λόγω του σωματός τους και αυτό το χρησιμοποιώ υπέρ μου. Στο τέλος της μέρες, τα σωματά μας είναι αντικείμενα. Είμαστε μεγάλα σακιά από δέρμα, αίμα, κρέας και όργανα που ο Θεός μας έχει δώσει για να προχωράμε. Δεν έφτιαξα το σώμα μου υπολογίζοντας την καριέρα μου, αλλά καταλαβαίνω πως οι κοιλιακοί μου έκαναν τη διαφορά. Επαιξαν μεγάλο ρόλο στο πώς διαμορφώθηκε η καριέρα μου, ο τρόπος που δείχνω, ο τρόπος που έφτιαξα το σώμα μου.»: Οταν οι «Φύλακες του Γαλαξία», ένα τολμηρό πείραμα και ρίσκο, επιτυγχάνει 635 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office και το «Jurassic World» ακολουθεί με άνοιγμα-ρεκόρ και 511,8 εκ. δολάρια σε εισπράξεις, τότε ο πρωταγωνιστής και των δύο blockbuster στέφεται βασιλιάς του Χόλιγουντ. To Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που φέρνουν πίσω διπλά και τριπλά τα χρήματα με τα οποία αμείβονται. Στην δεύτερη θέση (μετά τον Κρις Εβανς του «Captain America») ο Κρις Πρατ: φέρνει πίσω στα ταμεία 125.40 δολάρια για κάθε δολάριο που πληρώνεται!Αν πιστέψουμε τις φήμες, η Disney τον θέλει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του reboot της σειράς. Τον θέλουμε κι εμείς.