5 πράγματα που δεν ξέρατε για το «Sully»

Διαβάστε για την αληθινή ιστορία του πιλότου-ήρωα και για την αληθινά καλύτερη ταινία του Κλιντ Ιστγουντ τα τελευταία χρόνια.Το « Sully » του Κλιντ Ιστγουντ είναι βασισμένο στο βιβλίο που έγραψε ο Τσέσλι «Σάλι» Σάλενμπεργκερ, μαζί με τον Τζέφρι Ζάσλοου, με τίτλο «Highest Duty: My Search for What Really Matters» και το οποίο αφηγείται μια πράξη ηρωισμού που θα έμενε στην ιστορία. Τον Ιανουάριο του 2009, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, το αεροπλάνο του Σάλενμπεργκερ προσέκρουσε σ' ένα σμήνος χήνες κι έπαθε μοιραίες βλάβες. Με ψυχραιμία και εφευρετικότητα εκείνος κατάφερε να το προσγειώσει στον ποταμό Χάντσον, διασώζοντας και τους 155 επιβάτες και το πλήρωμα. Τομ Χανκς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον ρόλο, ένας ηθοποιός που έχει την ικανότητα να μοιάζει τόσο «καθαρός» που θα μπορούσες να του εμπιστευτείς την ζωή σου, κάποιος που δεν θέλει να κλέψει την ταινία για λογαριασμό του μα που θέλει όπως κι ο χαρακτήρας που υποδύεται να κάνει την δουλεία του όσο πιο καλά γίνεται.Μη χάσετε λοιπόν την πρεμιέρα της ταινίας και διαβάστε 5 πράγματα που δεν ξέρατε για αυτήν:Κι αυτό γιατί το ατύχημα έγινε στις 15 Ιανουαρίου του 2009, όμως ο Σάλενμπεργκερ έπρεπε να αποδείξει μετά ότι δεν είχε υπαιτιότητα και υποβλήθηκε σε ακροάσεις και αναπαραστάσεις του συμβάντος. Η ταινία εξετάζει τα γεγονότα μέχρι τις 4 Μαΐου του 2010 που αθωώθηκε!Η επιλογή του Τομ Χανκς δεν ήταν καθόλου τυχαία. Στην πρώτη του συνεργασία με τον Κλιντ Ιστγουντ , ο Χανκς κερδίζει εντυπώσεις, θετικές κριτικές και υποψηφιότητες για βραβεία. Πέρασε μόνο μισή μέρα να συζητά με τον αληθινό «Σάλι», όμως ο Σάλενμπεργκερ έμεινε εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα. Βέβαια ο Χανκς έχει παίξει αληθινούς χαρακτήρες στο παρελθόν, και ειδικά (αντι)ήρωες σε στιγμές κρίσης – όπως στο «Captain Phillips», όπου ερμήνευσε τον καπετάνιο που πιάστηκε όμηρος από Σομαλούς πειρατές.Ο Ιστγουντ επίτηδες δεν έκανε πρόβες για τη συγκεκριμμένη σκηνή. Ηθελε να δείξει το χάος, τον πανικό και το πόσο απροετοίμαστοι είμαστε για τέτοιες στιγμές στη ζωή μας. Ολοι οι διάλογοι σε αυτή τη σεκάνς είναι αυτοσχεδιασμοί.. Οχι μόνο ο Σάλενμπεργκερ, ο οποίος εμφανίζεται σε μία σκηνή αρχειακού υλικού αλλά και πολλοί ακόμα από τους πραγματικούς ανθρώπους που έζησαν αυτή την μεγάλη και τρομακτική περιπέτεια κάνουν μικρά cameo στην ταινία. Για παράδειγμα, ο καπετάνιος του πρώτου φέρι που έτρεξε προς τη διάσωση των επιβατών, ο Καπετάνιος Βίνσεντ Λομπάρντι, παίζει τον εαυτό του.Ο Ιστγουντ γύρισε την ταινία με την κάμερα νέας τεχνολογίας - ALEXA IMAX® 65mm. Eίναι η 35η ταινία του και η μικρότερη που γύρισε ποτέ (96 λεπτών).