5 λόγοι γιατί ο Μάθιου Μακόναχεϊ είναι cool

Διαβάστε τους και δείτε τον « Επαναστάτη Ο Επαναστάτης » του Γκάρι Ρος μας επιστρέφει στον Αμερικανικό Εμφύλιο και μας αφηγείται την αληθινή ιστορία του Νιούτον Νάιτ, ενός λευκού αγρότη που πολέμησε την Ενωση στο πλευρό των νέγρων και των αδύναμων σ' έναν ανταρτοπόλεμο για κοινωνική ισότητα.Το μεγαλύτερο χαρτί της ταινίας όμως είναι ο πρωταγωνιστής της. Ο οσκαρικός πλέον Μάθιου Μακόναχεϊ , σε μία ακόμα απαιτητική ερμηνεία, κερδίζει το στοίχημα ενός ακόμα δύσκολου ήρωα.Διαβάστε 5 πράγματα γιατί ο Μακόναχεϊ είναι ένας από τους πιο δυναμικούς πρωταγωνιστές της γενιάς μας κι ένας από τους πιο cool σταρ του σύγχρονου Χόλιγουντ.Γιατί μάς συστήθηκε με αυτή την ατάκα, σ' έναν ρόλο που παραμένει ακόμα εμβληματικός και σε μια ταινία που αποτελεί cult σταθμό των 90s. Ο Μακόναχεϊ ως «Ντέιβιντ Γούντερσον» στο «Dazed and Confused» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ είναι και θα παραμείνει ό,τι πιο cool έχουμε δει στο σινεμά τα τελευταία 25 χρόνια.Γιατί στην καριέρα του συνδύασε τα πάντα – και ανεξάρτητο σινεμά (αναζητήστε, αν δεν το έχετε δει το «Lone Star» του Τζον Σέιλς), εμπορικές κομεντί και blockbuster action (από το «How to Lose a Guy in 10 Days» μέχρι το «Sahara»), αλλά εκεί που πήγαινες να τον κατατάξεις, εκείνος έκανε στροφή σε πιο απαιτητικούς ρόλους: «Mud», «Interstellar», «The Wolf of Wall Street». Ενας από αυτούς (στο «Dallas Byers Club»), του χάρισε και το Οσκαρ του πριν από δύο χρόνια. «Μου αρέσει να αλλάζω. Να κάνω διαφορετικές επιλογές. Ξεκίνησα από ανεξάρτητες ταινίες που αγαπώ πάρα πολύ. Μετά πέρασε μία περίοδος στην καριέρα μου που έκανα παρόμοια πράγματα – action, περιπέτειες, ρομαντικές κομεντί. Δε θα το κρύψω: αυτές οι ταινίες προσέλκυσαν περισσότερο κόσμο και πλήρωναν καλύτερα. Με έκαναν να χτίσω δύο σπίτια και να μην ανησυχώ ότι θα υπάρχει φαγητό για τα παιδιά μου ή κάθε φορά που πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Mέχρι που αισθάνθηκα έτοιμος να γυρίσω πίσω – αυτό κάνω. Επιλέγω μικρότερες ταινίες, πιο ιδιαίτερους ρόλους, θέλω να προκαλέσω τον εαυτό μου και τα όριά μου. Ρόλους που θα με τρομάξουν λίγο κι έτσι θα με ταρακουνήσουν. Επίσης θέλω σαν τρελός να δουλέψω με νέους σκηνοθέτες, που βλέπουν τη δουλειά με φρέσκο βλέμμα, που θέλουν και οι ίδιοι να βουτήξουν σ' αυτό το ταξίδι μαζί μου κι όχι να πάρουν ένα τέτοιο σενάριο, έναν τέτοιο ρόλο και να τον πακετάρουν σε κάτι εμπορικό, εύκολο. »Τον έχουμε γνωρίσει από κοντά. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Πιστέψτε μας όμως: δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ο Μάθιου Μακόναχεϊ σ' ένα δωμάτιο και να περάσει απαρατήρητος. Ευθυτενής, γραμμωμένος, με περήφανο βήμα και χαμόγελο πολλών megawat λάμψης, χαιρετά με έντονη τεξανή προφορά και δίνει το χέρι του σε γενναιόδωρη χειραψία – κάτι που «του έχει μάθει ο παππούς του να κάνει σωστά ή καθόλου». Mαυρισμένο δέρμα, τετράγωνο πηγούνι, σκούρα μπλε μάτια που αφιερώνονται στον συνομιλητή τους καθηλωτικά. Οταν στην αρχή της καριέρας του τον είχαν παρομοιάσει με τον «νέο Πολ Νιούμαν», κάτι ήξεραν.Γιατί δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε καν γιατί. Γιατί ως «Ράστι Κόουλ» δίπλα στον Γούντι Χάρελσον, στον πρώτο κύκλο του «True Detective» έγραψε τηλεοπτική ιστορία. Τα καλύτερα νέα; Θα επέστρεφε! «Μου λείπει ο Ράστι. Μου λείπει να τον βλέπω τα βράδια της Κυριακής. Εχουμε μάλιστα συζητήσει με το δημιουργό του σόου, Νικ Πιτσολάτο, αυτή την πιθανότητα. Θα έπρεπε όμως να γίνει με σωστό σενάριο και με σωστό τρόπο...»: Γιατί θα είναι ο κεντρικός ήρωας στην πιο cool ταινία του καλοκαιριού. H κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων του Στίβεν Κινγκ, φτάνει επιτέλους στις αίθουσες στις 4 Αυγούστου κι έχει πρωταγωνιστές (και αιώνιους αντιπάλους) τον Μάθιου Μακόναχεϊ και τον Ιντρις Ελμπα . Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Νικολάι Αρσέλ, ξεκινά στον κόσμο μας λίγο μετά την 11 Σεπτεμβρίου. Ο ήρωας του Μακόναχεϊ είναι ο «Man in Black». Για όλα τα άλλα πρέπει να περιμένουμε.