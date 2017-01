5 λόγοι να μη χάσετε την 23η τελετή απονομής των SAG Awards

Ποια είναι τα στοιχήματα για φέτος; Διαβάστε αναλυτικά και ζήστε την μεγάλη βραδιά στις 29 Ιανουαρίου ζωντανά από το Χόλιγουντ, για ακόμα μία χρονιά στα κανάλια novacinema!Πώς μπορούν να υποδείξουν την τάση για την καλύτερη βραβεία της χρονιάς τα βραβεία SAG ; Πέρσι είχαν βραβεύσει το καστ (όλους τους ηθοποιούς συνολικά) του «Spotlight». Και η ταινία κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας μετά από λίγο καιρό, κερδίζοντας την «Επιστροφή» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου.Φέτος λοιπόν περιμένουμε τι θα ψηφίσουν οι ηθοποιοί: θα το δώσουν στο ensemble cast του «Moonlight» ή του «Manchester By the Sea»;Οι Χρυσές Σφαίρες , καθώς διαχωρίζουν μεταξύ κωμωδίας και δράματος, πάντα μάς αφήνουν με την απορία. Θα κερδίσει λοιπόν ο Ράιαν Γκόσλινγκ για το «La La Land» ή, το μεγάλο φαβορί, ο Κέισι Αφλεκ (ναι, ο αδελφός του Μπεν) για το «Manchester By the Sea»; Όλοι οι bookers του Χόλιγουντ ποντάρουν στον Αφλεκ, φέτος. Για να δούμε...Θα είδατε ζωντανά και αποκλειστικά στα novacinema τη στιγμή που οι Χρυσές Σφαίρες ανέτρεψαν ΌΛΑ τα προγνωστικά: ούτε η Νάταλι Πόρτμαν για το «Jackie», ούτε η Είμι Ανταμς για την «Άφιξη» κέρδισαν, αλλά η γαλλίδα Ιζαμπέλ Ιπέρ για το «Εκείνη» του Πολ Βερχόφεν έκανε την μεγάλη έκπληξη.Στα SAG Awards όμως μία κυρία θα πάρει το προβάδισμα της κούρσας. Πόρτμαν, Ανταμς... ή Εμα Στόουν (« La La Land »);Οι Χρυσές Σφαίρες δεν αναγνώρισαν στη σειρά-φαινόμενο ότι διένυσε πέρσι την καλύτερη σεζόν της. Θα το κάνουν τα βραβεία SAG δίνοντάς της, δικαιωματικά, το βραβείο ensemble cast; Θα το μάθουμε πρώτοι, εδώ!: Όλος ο κόσμος παραληρεί με την νέα σειρά που φέρνουν στην Ελλάδα αποκλειστικά τα κανάλια novacinema. Για να δούμε αν τα βραβεία SAG θα δικαιώσουν τους πρωταγωνιστές της – η Θάντι Νιούτον είναι υποψήφια για το Α' Γυναικείου ρόλου. Περιμένουμε με αγωνία!- Μάθετε πότε προβάλλονται τα " SAG AWARDS