Το 6ο Live του Game of Thrones, μια ανάσα πριν την πρεμιέρα! (video)

Λίγα 24ώρα πριν ξεκινήσει ο 7ος κύκλος, δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα!Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την πρεμιέρα του 7ου κύκλου του Game of Thrones από την Nova, στις 16 Ιουλίου ταυτόχρονα με την Αμερική και η αγωνία χτυπάει κόκκινο! Η καλεσμένη μας Δήμητρα Κατωπόδη, διαχειρίστρια του Game of Thrones GR Fans, δίνει απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα.Φέρνουμε στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά και εξετάζουμε τις θεωρίες, την στιγμή που θυμόμαστε όσα συνέβησαν στον 6ο κύκλο. Συναντήσαμε τους δημιουργούς της social media καμπάνιας "Game of Islands", είδαμε τις πιο συγκλονιστικές μάχες και γελάσαμε με τα bloopers της τελευταίας σεζόν. Δυο ακόμα τυχεροί κέρδισαν τα δώρα μας, αφήνοντας τα σχόλιά τους κατά την διάρκεια του Live.