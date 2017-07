Georgina Dorsett το καμάρι της ...Watford

Ο Tom Cleverley αγωνίζεται με τα χρώματα της Watford από τον Γενάρη του 2017. Στην Everton δε τα πολυκατάφερε οπότε η Watford δε του έκατσε καθόλου άσχημα. Στο γήπεδο βέβαια θα μπορούσε να τα καταφέρνει και καλύτερα στα προσωπικά του όμως σκοράρει άριστα απόδειξη η σύζυγος Georgina Dorsett την οποία το Αγγλικό κοινό την είχε γνωρίσει από το reality 'The only way is Essex". Πάρτε μία γεύση από Georgina