Στους Λιβάγια και Μοράρ τα βραβεία

Οι Μάρκο Λιβάγια και Βλαντ Μοράρ ήταν οι νικητές των βραβείων MVP και Best Goal, της ενδέκατης αγωνιστικής της Super League Σουρωτή. Ο Κροάτης επιθετικός της ΑΕΚ πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη με 27,55%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έρικ Γέντρισεκ της Ξάνθης.



Από την άλλη πλευρά, ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού συγκέντρωσε το 34,16% στην ψηφοφορία του Best Goal και άφησε στη δεύτερη θέση τον Γκιγιόμ Ζιλέ του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκέντρωσε το 19,97%.



Τα αποτελέσματα:



MVP

1. Μάρκο Λιβάγια (ΑΕΚ) 27,55%

2. Έρικ Γέντρισεκ (Ξάνθη) 22,99%

3. Λεονάρντο Κούτρης (Ολυμπιακός) 20,11%



Best Goal

1. Βλαντ Μοράρ (Παναιτωλικός) 34,16%

2. Γκιγιόμ Ζιλέ (Ολυμπιακός) 19,97%

3. Έρικ Γέντρισεκ (Ξάνθη) 12,48%

