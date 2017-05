Ο λόγος δεν είναι η Μπεσίκτας, ούτε η Φενερμπαχτσέ. Δεν είναι η Γαλατασαράι ή η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Τουρκίας που ταξιδεύουμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το Final Four της Πόλης που ξαναφέρνει τον μπασκετικό Ολυμπιακό στα στενά του Βοσπόρου, αλλά και εμάς σε αυτά τα γεμάτα ενέργεια και θύμησες μέρη.Πρώτη φορά στην Πόλη για μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο μπορεί να περιμένει αυτό το τετραήμερο. Λογικό, όπως είναι και η αγαπημένη λέξη των εφήβων του γυμνασίου.



Εμείς, φθάσαμε στην άλλη «γειτονιά», παραμονή του Final Four και χωρίς να ταλαιπωρηθούμε διόλου στο ταξίδι μας από την Αθήνα έως την Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, οι ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων που περιέγραφαν στις ανταποκρίσεις τους οι συνάδελφοι οι οποίοι ταξίδεψαν την Τετάρτη, μας τρόμαξαν λίγο. Τελικώς, στο αεροδρόμιο πρέπει να κάναμε νέο ρεκόρ ελέγχου των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, αφού περάσαμε από εκεί και φθάσαμε στην έξοδο σε χρόνο «μηδέν».



Δεύτερο ευχάριστο νέο, το γεγονός πως αποφύγαμε την δίχως προηγούμενο κίνηση στους δρόμους της Πόλης, καθώς το παλκοσένικο του «Σενάν Ερντέμ» βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο. Να ξέρετε πως αυτές τις ημέρες έχουν συρρεύσει εδώ αμέτρητοι επισκέπτες. Η 19η Μαΐου, ημέρα των ημιτελικών του Final Four, είναι αργία στην Τουρκία για λόγους που σχετίζονται με τον Κεμάλ. Ανάμεσα σε άλλα, θεωρείται ημέρα των γενεθλίων του. Παράλληλα, είναι και η γιορτή της νεολαίας και των αθλημάτων.



Τώρα, πως συνδέονται ο Κεμάλ, η νεολαία και τα αθλήματα; Σύμφωνα με την τουρκική παράδοση, ο Κεμάλ «χάρισε» την εθνική κυριαρχία στα παιδιά, το μέλλον της χώρας. Έτσι, στις 19 Μαΐου, τα παιδιά φορούν τα καλά τους ρούχα και πηγαίνουν στα σχολεία από όπου ξεκινούν παρελάσεις στους δρόμους των πόλων και των χωριών. Έχουμε ήδη προετοιμαστεί για τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής στα οποία αναμένουμε να αντικρίσουμε μεγάλα πορτρέτα του Κεμάλ. Η προσπάθεια της Φενέρ για πρόκριση στον τελικό θα βρει μπόλικο χώρο στις μέσα σελίδες.



Με αυτές τις ιστορικές αναζητήσεις στο μυαλό μας, φθάσαμε στο Σινάν Ερντέμ, το «σπίτι της δόξας» (The home of glory), όπως αναγράφεται στις εισόδους του. Εκεί, όπου έχουν «κατασκηνώσει» από την Τετάρτη ο Δημήτρης Καρύδας, ο Χρήστος Καούρης, ο Νικήτας Αυγουλής και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, μαζί με τους ακούραστους υπεύθυνους παραγωγής, Γιώργο Γκόλτσιο και Μιχάλη Δημητρόπουλο, προκειμένου να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τη δράση από την Πόλη.



Εμείς, μπλεχτήκαμε στα «πόδια» τους σαν τον πρωτάρη στη δουλειά. Είπαμε, πρώτη φορά την Πόλη για να δούμε από κοντά αγώνες μπάσκετ. Και τι αγώνες, την ευρωπαϊκή ελίτ όπου έχει δεσπόζουσα θέση ο Ολυμπιακός. Αυτός ο οργανισμός που λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο και το μικρότερο μπάτζετ από τους Κροίσους από Ρωσία, Τουρκία και Ισπανία μεριά.



Όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις. Και όταν έχεις την ευκαιρία να δεις από κοντά τον Ολυμπιακό του Σπανούλη σε Final 4, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την πετάξεις στα «σκουπίδια». Πόσο μάλλον όταν σε καθοδηγεί η καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Για το λόγο αυτό δεν ακουμπάμε όλα όσα αφορούν στους δύο ημιτελικούς. Θα ήταν ιεροσυλία.