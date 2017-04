Με πνεύμα κατακτητή στην Πόλη

Εκεί που το έθνος των Ελλήνων μπασκετικών έβλεπε δύο ελληνικές ομάδες στο φάιναλ φορ και γελούσε με τα χάλια των Τούρκων, οι οποίοι πληρώνουν τα …άντερα τους, αλλά την χρονιά που το φάιναλ φορ γίνεται στην χώρα τους δεν θα είχαν εκπρόσωπο στην τελική φάση της διοργάνωσης, τα πάντα ανατράπηκαν μέσα σε οκτώ ημέρες.





Τόσο χρόνο χρειάστηκε η Φενέρ για να βρει λύσεις σε όποιο πρόβλημα της έβαλε ο Παναθηναϊκός και να πάρει το εισιτήριο για τους τέσσερις. Στο ίδιο διάστημα η Εφές και η Νταρουσάφακα κατάφεραν να φέρουν τα πάνω κάτω με αντιπάλους σαν τον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, να σπάσουν τις έδρες και να διεκδικούν τώρα πια στο σπίτι τους την ολοκλήρωση της έκπληξης. για να βρει λύσεις σε όποιο πρόβλημα της έβαλε οκαι να πάρει το. Στο ίδιο διάστημα ηκαι ηκατάφεραν να φέρουν τα πάνω κάτω με αντιπάλους σαν τονκαι την, να σπάσουν τις έδρες και να διεκδικούν τώρα πια στο σπίτι τους την ολοκλήρωση της έκπληξης.





Οι εποχές που το πλεονέκτημα έδρας ισοδυναμούσε με πρόκριση πέρασαν ανεπιστρεπτί, ειδικά στο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ δεν αρκούν για να είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο φάιναλ φορ. Βεβαίως αυτό διαβάζεται και ανάποδα, διότι απόψε η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου αρκεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και αυτόματα η σειρά θα ξαναγυρίσει στον Πειραιά… Έτσι κι αλλιώς το Αμπντί Ιπεκτσί δεν έχει καμία σχέση με το καμίνι της Ούλκερ Αρίνα που έλειωσε το βράδυ της Τρίτης (ότι είχε απομείνει από) τον Παναθηναϊκό. Απόψε το μόνο που θα μετρήσει είναι το μπάσκετ και το πως θα εκτελέσουν οι δύο ομάδες…





Το τρίτο παιχνίδι σε μια best of five σειρά πλέι οφ, έτσι κι αλλιώς θα σημαίνει πολλά, με τον νικητή να παίρνει το ψυχολογικό πλεονέκτημα καθώς θα βρίσκεται μόνο μια νίκη μακριά από την πρόκριση, ενώ ο ηττημένος θα ξέρει ότι για να επιβιώσει θα πρέπει να κάνει δύο συνεχόμενες επιτυχίες (που στην περίπτωση της Εφές θα σημαίνει ότι οφείλει να ξαναπεράσει από το ΣΕΦ)… Δύσκολα πράγματα…





Μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς και οι δύο ομάδες έχουν γίνει πιο σοφές σε ότι αφορά την προσέγγιση του αντιπάλου.





Ο Ολυμπιακός ξέρει πλέον ότι:





1) Δεν πρέπει να υποτιμήσει τον αντίπαλο του, όχι μόνο πριν από το ματς, αλλά και κατά την διάρκεια του σαραντάλεπτου, στην περίπτωση που κάποια στιγμή πάρει κάποια διαφορά.





2) Οφείλει να ματσάρει την ενέργεια του αντιπάλου στο τρέξιμο τόσο στις επιστροφές στην άμυνα, όσο και στο να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες στον αιφνιδιασμό. Πάνω από όλα όμως πρέπει να μην δώσει ούτε μισό επιθετικό ριμπάουντ στους Τούρκους, διότι αυτό είναι το δυνατό τους σημείο.





3) Θα πρέπει να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τους κοντούς γκαρντ του όταν μετά από τις αλλαγές τους σημαδεύει ο Περάσοβιτς κάτω από το καλάθι. Ο Σπανούλης και ο Γκριν είναι πολύτιμοι για την λειτουργία του Ολυμπιακού και φάσεις όπως αυτές που έκανε ο Μπράουν στο τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου αγώνα απέναντι στον αρχηγό των ερυθρολεύκων θα πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία.





4) Τέλος, ο πρωταθλητής Ελλάδος πρέπει να είναι έτοιμος για το απρόσμενο. Όπως αυτός σχεδιάζει πράγματα, το ίδιο κάνει ο αντίπαλος και ο βαθμός προσαρμοστικότητας σε μη συνηθισμένες, άγνωστες τακτικές ίσως να κρίνει την σειρά, διότι οι λεπτομέρειες θα παίξουν σημαντικό ρόλο.





Η Εφές από την δική της πλευρά έδειξε στο δεύτερο ματς ότι έχει μέταλλο και αντιλαμβάνεται τι πρέπει να βελτιώσει για να μείνει ζωντανή στην σειρά. Οι Τούρκοι πίεσαν πολύ περισσότερο στην άμυνα, έπαιξαν δυνατά στις διεκδικήσεις της μπάλας και όταν ήρθε η ώρα ήταν έτοιμοι να βάλουν μεγάλα σουτ, αλλά και να διαβάσουν σωστά τι τους έδινε η ερυθρόλευκη άμυνα.





Είναι κοινή διαπίστωση σε όλες τις σειρές των προημιτελικών της Ευρωλίγκα ότι όσο προχωρούμε τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα προς το τέλος του σαραντάλεπτου, όσο και από το ένα ματς στο επόμενο, η προπονητική παρέμβαση γίνεται μικρότερη! Όσο πιο σημαντικές είναι οι κατοχές, τόσο η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των σούπερ σταρ οι οποίοι παίζουν ένας εναντίον ενός και παίρνουν αποφάσεις. Ούτε περίπλοκα plays, ούτε πολλές πάσες. Απλά πράγματα, καθαρές φάσεις και επένδυση στις μεγάλες προσωπικότητες!!! Με αυτό το σκεπτικό πέρασε η Φενέρ του Μπογκντάνοβιτς, έτσι στάθηκε όρθια η ΤΣΣΚΑ του Κόρι Χίγκινς και του Μίλος Τεόντοσιτς.





Μετάφραση στα δικά μας





Ήρθε η ώρα του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη! Προσοχή: οι δύο τους κουβάλησαν τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο ματς, έβαλαν 40 πόντους, αλλά η ομάδα έχασε. Θα ήταν αφελές να υποστήριζε κάποιος ότι οι δυο τους θα κερδίσουν μόνοι τους. Τον δρόμο πρέπει να δείξουν και να τους ακολουθήσουν οι συμπαίκτες τους, δίνοντας τα πάντα πάνω στο παρκέ. Ο Βασίλης, όμως, πρέπει να είναι έτοιμος για την πίεση που θα δεχθεί από …παλαιστές όπως ο Μπαλμπάϊ ή από μεγάλα σώματα όπως ο Οσμάν ή ο Χάνικατ, να είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει γρήγορα τη μπάλα όταν θα γίνουν παγίδες πάνω του. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο που επίσης ξέρει ότι είναι στόχος της Τουρκικής άμυνας και θα πρέπει κάθε φορά να είναι έτοιμος να πάρει τις σωστές αποφάσεις…

Η επιστροφή του Μιλουντίνοφ, η ενεργοποίηση των Μάντζαρη, Γκριν σε άμυνα και επίθεση, η εμπλοκή των Παπανικολάου, Παπαπέτρου σε - κάθε φάση αν είναι δυνατόν - που να εμπεριέχει αιφνιδιασμό, ριμπάουντ, αμυντικές περιστροφές, παιχνίδι χωρίς την μπάλα, είναι στοιχεία που τα έχει απόλυτη ανάγκη ο Ολυμπιακός, για να αλώσει το Αμπντί Ιπεκτσί.





Την ίδια στιγμή στο αντίπαλο στρατόπεδο ο Τζέϊσον Γκρέϊντζερ και ο Τόμας Ερτέλ ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Ξέρουν πως από την δική τους απόδοση θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα ανταποκριθεί η Εφές στις ανάγκες του αγώνα και στην πίεση για το αποτέλεσμα. Το να μην σουτάρουν οι δύο γκαρντ του Περάσοβιτς ελεύθεροι, αλλά και το να χτυπήσει ο Ολυμπιακός τις αμυντικές αδυναμίες του Γάλλου, είναι δύο σημεία που επίσης θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς.





Τέλος, παίκτης κλειδί για τον τρελό ρυθμό που θέλει να επιβάλλει η Εφές όταν παίζει στο γήπεδο της είναι ο Χάνικατ που έρχεται από τον πάγκο και παρόλα αυτά στα δύο ματς του ΣΕΦ ήταν ο κορυφαίος του Περάσοβιτς με αξιολόγηση 44, όντας πρώτος σκόρερ (16π.) και πρώτος ριμπάουντερ (9.5) σε 26 λεπτά συμμετοχής.