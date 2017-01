Ευκαιρία να γράψεις ιστορία

Τα μάτια όλης της Ευρώπης θα είναι απόψε στραμμένα στο ΣΕΦ όπου διασταυρώνουν τα ξίφη τους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δύο από τις διαχρονικά κορυφαίες ομάδες μπάσκετ στην Γηραιά Ήπειρο. Με αυτό το ματς ανοίγει ο δεύτερος γύρος της Ευρωλίγκα όπου 16 ομάδες συνεχίζουν να παλεύουν για την καλύτερη δυνατή θέση στην οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφς. Οι ερυθρόλευκοι με ρεκόρ 10-5 βρίσκονται, δύο νίκες μακριά από την ΤΣΣΚΑ, οι πράσινοι με 9-6 είναι επίσης κοντά στην κορυφή και ο νικητής του αποψινού ντέρμπι, όχι απλά θα μείνει εντός στόχων, αλλά θα έχει κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για μια πετυχημένη σεζόν.Τα γραφεία των προπονητικών ομάδων στα δύο στρατόπεδα έχουν πάρει φωτιά στην προσπάθεια να προετοιμάσουν το ματς όσο γίνεται καλύτερα. Οι πίνακες αποδυτηρίων είναι γεμάτοι με σχέδια, πλάνα και ότι πρέπει να θυμούνται οι παίκτες πριν το τζάμπολ. Ας δούμε ποιοι είναι οι στόχοι και οι προβληματισμοί των ομάδων:• Πως θα σταματήσουμε την δημιουργία του Καλάθη; Θα τον πιέσουμε για να μην πασάρει και θα ρισκάρουμε με το drive και την φθορά στα φάουλ; Η, θα πάμε από κάτω στα σκριν και θα του δώσουμε το μακρινό σουτ;• Stop στο coast to coast του Τζέϊμς και του Καλάθη• Πως θα αντιμετωπίσουμε το Pick n Pop του Σίνγκλετον και του Μπουρούση;• Θα πάμε με ένας εναντίον ενός στα posy up του Μπουρούση ή, θα κάνουμε παγίδα?• Θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά τον ρυθμό του αγώνα και να πάμε σε πολλές κατοχές, τόσο γιατί είναι το δικό μας παιχνίδι, όσο και για να εκμεταλλευτούμε το μικρό ροτέϊσον που κάνει ο Πασκουάλ.• Θα χτυπήσουμε στο ανοικτό γήπεδο σε κάθε ευκαιρία, καθώς η άμυνα του Παναθηναϊκού στις επιστροφές είναι ευάλωτη στην επικοινωνία, στο να σταματήσει νωρίς την μπάλα και να βρει ο κάθε παίκτης τον προσωπικό του αντίπαλο.• Θα πιέσουμε το κέντρο της ρακέτας του Παναθηναϊκού με τα πεντάρια και τον Πρίντεζη, στα κλειδώματα και διεκδικώντας κάθε ριμπάουντ, όπου τόσο ο Σίνγκλετον, όσο και οι Μπουρούσης, Γκάμπριελ, Φώτσης έχουν αδυναμίες.• Να διαβάσουμε σωστά τον τρόπο άμυνας του Παναθηναϊκού εναντίον του κεντρικού pick n roll και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις βρίσκοντας γρήγορα από που έρχεται η βοήθεια και ποιος είναι ο ελεύθερος παίκτης• Πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας στην άμυνα, να δώσουμε έμφαση στις γρήγορες επιστροφές των ψηλών, ειδικά όταν στο τέσσερα των αντιπάλων παίζει ο Παπαπέτρου• Χρειαζόμαστε πίεση στην μπάλα στις καταστάσεις κεντρικού pick n roll, είτε παίξει ο Σπανούλης είτε όχι, οι δημιουργοί του Ολυμπιακού δεν θα πρέπει να βρουν εύκολους τρόπους για να σκοράρουν οι ίδιοι, ή, να δουν τον ελεύθερο συμπαίκτη τους τόσο κάτω από το καλάθι, όσο και στις γωνίες.• Θα δώσουμε έμφαση στο να υπάρχει πάντα ένα χέρι πάνω στην μπάλα όταν είναι κάτοχοι οι Λοτζέσκι και Γκριν. Ακόμη και αν παίξει ο Σπανούλης, ακόμη και αν βάλει 30 πόντους δεν θα είναι αρκετοί για να νικήσει ο Ολυμπιακός αν δεν τον βοηθήσουν οι δύο Αμερικανοί σκόρερ και ο Πρίντεζης• Πρέπει σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι να παίξουμε αμυντικά με την ίδια ενέργεια που εμφανιζόμαστε στο ΟΑΚΑ και θα το αποδείξουμε απαγορεύοντας στον Ολυμπιακό να νικήσει στον τομέα των ριμπάουντ.ΕΠΙΘΕΣΗ• Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την άμυνα του Ολυμπιακού με τις αλλαγές στα σκριν στην μπάλα, ώστε να δημιουργηθούν καταστάσεις με πλεονέκτημα τόσο για τους ψηλούς κάτω από το καλάθι (Σπανούλης, Ουότερς και Γκριν είναι παίκτες που πρέπει να τους ποστάρουμε και να τους φθείρουμε μετά από αλλαγές)• Θέλουμε να εκτελέσουμε στην επίθεση με πειθαρχία και με υπομονή, απαγορεύονται τα σουτ χωρίς να έχει αλλάξει χέρια η μπάλα και χωρίς να έχουμε κινήσει την αντίπαλη άμυνα!• Πρέπει να κινηθούμε κάθε φορά χωρίς την μπάλα και μακριά από αυτήν, να κάνουμε κοψίματα στην πλάτη της άμυνας και να κρατήσουμε κάθε αμυντικό απασχολημένο, ώστε να κάνουμε πιο εύκολη την δουλειά του Καλάθη και του Τζέϊμς στην δημιουργία.• Εχουμε στόχο να υποστηρίξουμε τα μακρινά μας σουτ με επιθετικό ριμπάουντ, ειδικά όταν θα υποχρεωθούν οι ψηλοί του Ολυμπιακού να κυνηγήσουν στην περιφέρεια τα σουτ των Σίνγκλετον, Μπουρούση, Γκάμπριελ και Φώτση.Από εκεί και πέρα υπάρχουν στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στο παιχνίδι, όπως για παράδειγμα τα καινούρια πρόσωπα. Ο Τζέϊμς και ο Τζεντίλε από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ο Ουότερς για τον Ολυμπιακό, άλλος λίγο και άλλος πολύ έχουν πάρει θέση στα ρόστερ των αιωνίων για να καλύψουν υπαρκτές ανάγκες. Το ζητούμενο είναι να ενταχθούν στην φιλοσοφία των προπονητών και να λειτουργήσουν σαν γρανάζια της μηχανής και όχι σαν σόουμαν που κινούνται πάνω από την ομάδα.Να σημειώσουμε τέλος ότι μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ παίζει πάντα με μεγάλη ενέργεια, πιέζει στην άμυνα, τρέχει και συνήθως τα ποσοστά του στα μακρινά σουτ είναι πάνω από τους μέσους όρους του. Από την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός δεν παίζει το ίδιο καλά εκτός, όσο στο σπίτι του με τελευταίο παράδειγμα την ήττα στο Καζάν.Το ντέρμπι, όμως, ανάμεσα στους αιώνιους έχει τους δικούς του κανόνες που κάνουν τους πάντες να ξεχνούν ότι έχει συμβεί στο παρελθόν και να τα δίνουν όλα την συγκεκριμένη βραδιά. Η βαθμολογική σημασία του παιχνιδιού είναι δευτερεύουσα, γιατί οι παίκτες, κυρίως οι Ελληνες αλλά και οι ξένοι που εκπαιδεύονται από τους συμπαίκτες τους, γνωρίζουν ότι η μισή Ελλάδα θα είναι απόψε καρφωμένη στην τηλεόραση. It’ s more than a game που λένε και στο χωριό μας…Έτσι εκτός από τις μεγάλες προσωπικότητες σαν τον Σπανούλη και τον Καλάθη που εξορισμού παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία: Μιλάμε για τους παίκτες που θα καταλάβουν ότι απόψε είναι η ευκαιρία τους για να γράψουν ιστορία και να αποκτήσουν μια θέση στην καρδιά των φίλων των ομάδων τους, θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν απόψε το νικητή του ντέρμπι!