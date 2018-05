Δεν φταίει ο Κάριους!!

Θέμα Σέρχιο Ράμος!!





Αν διαβάζετε τις πρώτες γραμμές ο στόχος επετεύχθη. Κάνατε κλίκ στον τίτλο και διαβάζετε το θέμα γιατί τρελός δεν είμαι. Το πρώτο λάθος του τερματοφύλακα της Λίβερπουλ είναι για Wow, και για Oh my God, και What on earth για να μην γράψω και τίποτα χειρότερο από αυτά που λένε οι Βρετανοί!Το λάθος στο 3-1 συμβαίνει! Έχει συμβεί άπειρες φορές! Εγώ απορώ που δεν σούταραν νωρίτερα οι παίκτες της Ρεάλ με την ψυχολογία που είχε ο Κάριους!Από εκεί και πέρα θα του πούμε όμως και κανένα ευχαριστώ του Γερμανού τερματοφύλακα;;; Αν δεν έκανε το “κομμάτι” του στο 51ο λεπτό μπορεί να έβγαινε η βραδιά με μοναδικό αξιόλογο γεγονός την παραγγελία που έγινε σε κάθε σπίτι!Όσον αφορά στο ματς – προσωπική άποψη – ο καλύτερος νίκησε, ο πιο έμπειρος νίκησε, ο πιο ποιοτικός νίκησε, αυτός που κοιτάει τον πάγκο και βλέπει τον Μπέιλ... νίκησε! Η Λίβερπουλ άντεξε να τρέχει α-σ-τ-α-μ-ά-τ-η-τ-α για περίπου μισή ώρα. Μόλις βρήκαν λίγο χώρο να πάρουν μπάλα ο Μόντριτς και ο Κρόος αντίο!! Αυτά έχει η ζωή με τον Γιούργκεν Κλοπ. Αν είσαι διατεθειμένος να ζήσεις με έναν προπονητή που έχει λογική να βάλει περισσότερα γκολ από όσα θα δεχτεί, απέναντι σε ποιοτικότερους αντιπάλους θα έχεις πρόβλημα και στην κακή σου ημέρα θα έχει πρόβλημα με όλους.Παρεμπιπτόντως, αυτοί οι δύο (Μόντριτς και Κρόος) παρέα με τον Μαρσέλο (...τι παιχτάρα είναι αυτή), μου μοιάζουν οι μόνοι που βρέθηκαν σε αυτό το γήπεδο που θα πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα μπορούν να έχει δυνάμεις. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να έκανε συντήρηση δυνάμεων αλλά μάλλον το κάνει όλη την σεζόν φέτος ενώ από την Λίβερπουλ δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι κάποιος σε καλή κατάσταση. Αρκετά κουρασμένες ομάδες!Επειδή διαβάζω αυτό “όσοι έχουν παίξει μπάλα ξέρουν ότι το έκανε επίτηδες” αμέ... μαζί σας κι εγώ, συμφωνώ. Το έκανε επίτηδες ο Ισπανός. Αλλά όσοι έχετε παίξει μπάλα ξέρετε ότι είναι ένα μαρκάρισμα που συμβαίνει αμέτρητες φορές και δεν το κάνει κανείς για να τραυματίσει κάποιον! Αν θες να τραυματίσεις κάποιον ντύνεσαι Ρόι Κιν, Ντένις Γουάιζ, Πάολο Μοντέρο, Μάρκο Ματεράτσι, Βίνι Τζόουνς κλπ κλπ κλπ! Αφού αποφάσισε ο Σαλά ότι πρέπει να “χορέψει” με τον Σέρχιο Ράμος στην φάση να με συγχωρείτε αλλά... ατύχησε!Αυτό που κάνει ο Σέρχιο Ράμος στον Κάριους, με την αγκωνιά, είναι χειρότερο! Το θέατρο που έκανε με την Γιουβέντους για να αποβληθεί ο Κουαδράδο είναι γελοίο! Η εν ψυχρώ κλωτσιά στον Λιονέλ Μέσι πριν από μερικά χρόνια ήταν δεκαεπτά φορές χειρότερη για να μην θυμηθούμε και τον παρτενέρ του τότε, τον Πέπε! Γενικά εμένα δεν με ενοχλεί ο Σέρχιο Ράμος. Κάνει ότι μπορεί για να νικήσει η ομάδα του και από ότι φαίνεται... τα καταφέρνει καλά εφ’όσον ξεγλυστρά από το χέρι του νόμου!Αυτά... και μια ερώτηση... ο Πογκμπά άλλαξε κόμμωση σήμερα;;