Χέρμπερτ Τζέιμς Μούνρο: Ο άνθρωπος που λάτρεψε την ταχύτητα

Η έκτη Ιανουαρίου ήταν η ημερομηνία που έσβησε για πάντα ο κινητήρας της Indian αλλά και του ανθρώπου που έγραψε ένα ρεκόρ στις αλυκές της Bonneville αλλά και στην καρδιά μας. Ένα ρεκόρ που μας έμαθε πως δεν υπάρχουν εμπόδια.Ο Χέρμπερτ Τζέιμς Μούνρο γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1899 στην Νέα Ζηλανδία.Η λατρεία του για την ταχύτητα φάνηκε πολύ νωρίς και το μόνο που μπορούσε να την κάνει πράξη ήταν τα άλογα της φάρμας του πατέρα του. Οι τρελοί καλπασμοί έκαναν τον πατέρα του να ανησυχήσει.Όταν στα πρώτα ταξίδια στην κοντινή πόλη διαπίστωσε πως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τραίνα και αεροπλάνα τρέχουν πιο γρήγορα από το άλογο, η ζωή στο αγρόκτημα δεν τον χώραγε.Το ξέσπασμα του Α΄παγκοσμίου πολέμου το είδε σαν ευκαιρία να καταταγεί και να φύγει γνωρίζοντας τον κόσμο.Με το τέλος του πολέμου έγινε πωλητής μοτοσυκλετών ενώ παράλληλα γινόταν και ένας εκπληκτικός μηχανικός. Έχοντας πια στα χέρια του αυτά που ήθελε άρχισε να παίρνει μέρος και σε αγώνες όπου δεν άργησε να φανεί η αγάπη του για την ταχύτητα.Την ίδια εποχή απόκτησε μια Indian Scout που η τελική της ταχύτητα ήταν 89 χλμ. Αυτή η ταχύτητα δεν ικανοποιούσε τον ονειροπόλο Munro και αποφάσισε να κάνει τροποποιήσεις. Το 1926 χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη άρχισε να θέλει πιο πολλά από την μοτοσυκλέτα και οι νύχτες ήταν ατελείωτες αφού την ημέρα έπρεπε να πηγαίνει στην δουλειά ως πωλητής για φτάσει το όνειρό του. Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκε την Φλόρενς Μάρτιν και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Ο γάμος του κράτησε 20 χρόνια στα οποία δεν απομακρύνθηκε από το πάθος του ούτε και όταν διαγνώστηκε με πρόβλημα στην καρδιά του.Η Νέα Ζηλανδία ήταν πολύ μικρή για να ανταποκριθεί στο όνειρο για μεγαλύτερες ταχύτητες αφού στους αγώνες της χώρας του είχε σαρώσει όλους τους τίτλους. Στο μυαλό του πλέον ήταν η φημισμένη Bonneville Salt Flats, η οποία όμως φάνταζε ως κάτι εξωπραγματικό αφού διένυε πια την έβδομη δεκαετία της ζωής του.Με θυσίες, αλλά και κάποια βοήθεια φίλων, o Μούνρο φόρτωσε την γέρικη India στο καράβι και μετά από τεράστιες ταλαιπωρίες έφτασε στο ναό της ταχύτητας.Παρασύρθηκε από αυτά που είδε, χάθηκε στη δίνη της ταχύτητας, παραλίγο να πάθει αφυδάτωση ξεχνώντας να πιει νερό παρακολουθώντας τις δοκιμές και νιώθοντας την αδρεναλίνη του να εκτοξεύεται.Επειδή δεν γνώριζε τα διαδικαστικά κινδύνεψε να μην πάρει μέρος σε χρονολογημένο αγώνα. Με την παρέμβαση κάποιων μπήκε κι αυτός στην σειρά. Νόμιζαν πως ένας γέρος αναβάτης με μια παλιά Indian, που μετρούσε πάνω από σαράντα χρόνια ζωής ήταν ακίνδυνος συνδυασμός.Στο δοκιμαστικό πέρασμα με το αλάτι να τον δέρνει από παντού στην άβολη σέλα της αρχαίας Indian κάτι πήγε να σπάσει μέσα του. Όμως δεν ήταν εκεί αποκλειστικά για να νικήσει. Η ταχύτητα έχασε το νόημά της και αφού την κατέκτησε έγινε θρύλος. Αγωνίστηκε εννέα φορές στις αλυκές της Bonneville και τα ρεκόρ του άφησαν όλον τον κόσμο άναυδο. Όμως το ακατάρριπτο στα 1000 κ.εκ. που είναι καταγεγραμμένο ξεπερνάει την φαντασία με μία μοτοσυκλέτα αλλά και τις προσωπικές θυσίες ενός ανθρώπου χωρίς καμία υποστήριξη.Η ζωή του θρυλικού Μπάρτ Μούνρο (το Μπάρτ έμεινε από ένα λάθος περιοδικού μοτοσυκλέτας) αποτυπώθηκε σε φιλμ με τίτλο «The World's Fastest Indian» και η ερμηνεία του Άντονι Χόπκινς είναι συγκλονιστική.Δείτε το τρέιλερ της ταινίας εδώ:Αλλά και το ντοκιμαντέρ Burt Munro Offerings to the god of speed το οποίο προηγήθηκε της ταινίας εδώ: