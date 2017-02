Η κυρία, ο κύριος, μία... οικογένεια και το φορτηγάκι

Μόλις είδαμε την ταινία “Η κυρία με το φορτηγάκι” και ψάξαμε ποια είναι τα van / φορτηγάκια που πρωταγωνιστούν, την ιστορία τους, αλλά και το φαινόμενο Vandwelling (της κατοικίας στα αυτοκίνητα) που ξεκίνησε από το 1800 και επιστρέφει στις μεγαλουπόλεις του 21ου αιώνα.The lady in the van ή όπως είναι ο Ελληνικός τίτλος: Η κυρία και το φορτηγάκι είναι μία αληθινή ιστορία, (σκηνοθέτης είναι ο Νίκολας Χάιτνερ). Μια άστεγη γυναίκα, η κυρία Σέπερντ, ζει μέσα στο φορτηγάκι της στην περιοχή του Κάμντεν του Λονδίνου, επιλέγοντας κάθε φορά έξω από ποιο σπίτι θα μείνει για το επόμενο διάστημα.Αναγκασμένη να αλλάζει θέσεις, ενοχλημένη από τα μαθήματα μουσικής που κάνουν τα παιδιά των ευκατάστατων οικογενειών που την ανέχονται, θα “μετακομίσει” μαζί με το βαν της στο πάρκινγκ του συγγραφέα Αλαν Μπένετ με τον οποίο θα αναπτύξει μια ιδιότυπη σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας για τα επόμενα... δεκαπέντε χρόνια.Για να είμαστε ακριβής μαζί με την κυρία Σέπερντ (Ντέιμ Μάγκι Σμιθ) πρωταγωνιστούν ένα Bedford CA Mk1 του 1952 και ένα Commer 1500 του 1971. Τα δύο αυτοκίνητα ήταν εργαλεία δουλειάς για την Αγγλία από τη δεκαετία του 1950 ως τη δεκαετία του 1970. Το πρώτο ήταν ένα από τα πρώτα βαν (van κλειστό ελαφρύ φορτηγό) διανομών / μεταφορών με κινητήρες και μηχανικά μέρη της Vauxhall. Ήταν στην παραγωγή από το 1952 ως το 1969 στο εργοστάσιο της Bedford στο Λούτον με κοντό ή μακρύ αμάξωμα συρόμενες πλαϊνές πόρτες. Για όσους είχαν χρήματα υπήρχε η λύση της μετατροπής σε Campervan (αυτοκινούμενο τροχόσπιτο) το Bedford Dormobile. Η εμφάνισή του άλλαξε ελάχιστα στα 17 χρόνια της παραγωγής του με κύριο χαρακτηριστικό την αλλαγή στο παρμπρίζ, το οποίο από δύο κομμάτια έγινε ενιαίο. Τα οχήματα αυτά είναι πλέον σπάνια και μετά την ταινία ίσως και πολύτιμα.Το δεύτερο όχημα, που εμφανίζεται είναι ένα Commer 1500 του 1971. Όσοι είστε γεννημένοι τη δεκαετία του 1970 θυμάστε τα μίνι λεωφορεία (το γνώρισα ως σχολικό στο νηπιαγωγείο που περνούσα τις ώρες μου) της Ολυμπιακής αεροπορίας με το… μεγαλύτερο αμάξωμα που έμοιαζε να καλύπτει τους τροχούς του. Η Commer δανειζόταν πράγματα από τη Roots. Ο κινητήρας των 1500 κ.εκ. ήταν από το Hillman Minx, το κιβώτιο των 4 ταχυτήτων ήταν από το παλαιότερο Commer Express light van, η εμπρός ανάρτηση από το Sunbeam Alpine η πίσω από το Humber Hawk και οι πόρτες από το Hillman Husky. Το έξυπνο κομμάτι της κατασκευής ήταν η επίπεδη πλατφόρμα, πάνω στην οποία μπορούσαν να δημιουργηθούν 16 διαφορετικές παραλλαγές / αμαξώματα από το εργοστάσιο. Το κοινό σημείο με το Bedford CA ήταν πως και τα δύο μπορούσαν να γίνουν αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Μάλιστα και τα δύο στις φτηνές / βασικές τους εκδόσεις έγιναν σπίτια, ορμητήρια, βάσεις περιθωριακών τύπων.Επιστρέφοντας στη ταινία η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ , Ντέιμ Μάγκι Σμιθ (Downton Abbey, The Best Exotic Marigold Hotel, Harry Potter) πρωταγωνιστεί στον ρόλο μιας ηλικιωμένης, άστεγης γυναίκας στο «H Κυρία και το Φορτηγάκι», η οποία είναι και η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου επιτυχημένου θεατρικού έργου. Βασισμένη στην πραγματική συνύπαρξη του σεναριογράφου Alan Bennett με την εκκεντρική αυτή γυναίκα, η ταινία γυρίστηκε στον ίδιο δρόμο και στο ίδιο σπίτι που έλαβαν χώρα τα περιστατικά, προσδίδοντας αυθεντικότητα. Τη σπουδαία πρωταγωνίστρια πλαισιώνουν εκλεκτοί Βρετανοί ηθοποιοί, όπως ο Άλεξ Τζένινγκς (The Queen), που υποδύεται με φοβερή πειστικότητα τον Μπένετ. Η κυρία Σέπερντ, μια μοναχική γυναίκα που συνεχίζει να ζει με τους δικούς της όρους, στερημένη από τη ζωή που της απαγόρευσαν, αλλά πλούσια από την επιμονή της να επαναπροσδιορίσει την έννοια του τι εννοούμε όταν λέμε “σπίτι”.Αυτή η τελευταία φράση μας φέρνει στο φαινόμενο Vandwelling, που είναι ένας τρόπος ζωής / μόνιμης ή περιστασιακής κατοικίας σε μια ευρεία ποικιλία των οχημάτων, κυρίως βαν με παράθυρα, που έχουν τροποποιηθεί με τις βασικές ανέσεις, όπως: μπαταρίες, ένα κρεβάτι, κάποιας μορφής τουαλέτα, νιπτήρα και αποθηκευτικό χώρο.Υπάρχουν μερικοί vandwellers που ζουν έτσι από επιλογή, που αναζητούν την ελευθερία, την αυτάρκεια και την κινητικότητα ζώντας έξω από αυτό που ονομάζουμε φυσιολογική ζωή σε συμβατικές κατοικίες. Το Vandwelling μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα Campervan, ή τα γνωστα στις ΗΠΑ οχήματα αναψυχής (RV) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα ή και SUV.Η ιστορία του φαινομένου Vandwelling πηγαίνει στις άμαξες σπίτια των Ρομά τα γνωστά Vardo και τις άμαξες Conestoga στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 1800.Στον 21ο αιώνα είναι η ιδεολογία μαζί με την φτώχεια η οποία μας δίνει τους σύγχρονους vandwellers. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το φαινόμενο γνωρίζει έξαρση στο Σαν Φρανσίσκο, μια πόλη με πολύ υψηλά ενοίκια, στην οποία κάποιοι που έρχονται για να δουλέψουν επιλέγουν να ζουν στα οχήματά τους. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερο είναι ότι αυτοί δεν είναι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα. Είναι άνθρωποι με αρκετά καλή αμοιβή που δεν θέλουν να πληρώνουν πολλά χρήματα για ένα μέρος απλά για να κοιμηθούν. Αυτό υποδηλώνει ότι σε ορισμένα μέρη της Αμερικής, δεν χρειάζεται να είσαι φτωχός για να χαρακτηρισθείς άστεγος.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στους δρόμους ή στα οχήματά τους. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ιστορία της Κυρίας με το φορτηγάκι είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.Στο Novacinema1HD: Τετάρτη 15 / 02 στις 13:45Novacinema1HD: Κυριακή 26 / 02 στις 18:00