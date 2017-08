Σαν σήμερα, 25 χρόνια πριν, η στέψη της ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ Dream Team!!!

Στόκτον, Μάτζικ Τζόνσον, Τζόρνταν, Μάλεϊ, Πίπεν, Ντρέξλερ, Μπέρντ, Μπάρκλεϊ, Μαλόουν, Ρόμπινσον, Γιούιν* και ο... "φοιτητής" Λέτνερ.



Σαν σήμερα, 8/8, το 1992.



Στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ των ανδρών.



Στην *Μπανταλόνα*, στο προάστιο της Βαρκελώνης, στο "Παβεγιό ντε Ολιμπίκ".



Κι απέναντί τους; Ντράζεν Πέτροβιτς, Κούκοτς, Ράτζα, Βράνκοβιτς, Κόμαζετς, Περάσοβιτς, Τάμπακ, Τσβετίτσιανιν... Τι κι αν οι 3 πρώτοι έβαλαν 24, 16 και 23 πόντους αντίστοιχα ( το όλον 63). Τι κι άν ήταν η ευρωπαϊκήεθνική ομάδα που (κάποιοι πίστευαν ότι) θα μπορούσε να τους... κοντράρει...



Η Κροατία σκόραρε 85 πόντους. Όμως απέναντί της είχε την ΜΟΝΑΔΙΚΗ DREAM TEAM στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ !!!



Ο air 22, ο sir 17, o Pat 15, o Scottie 12, o MAGIC κι ο Mullin από 11, κι ο Clyde 10, ήταν οι... "7 υπέροχοι" με διψήφιο αριθμό πόντων.



Από κοντά, ο... ναύαρχος 9, ο... ταχυδρόμος 6, το... έτερον του ήμισυ, ο Stocton, 2, όσους κι ο... φοιτητής της παρέας.



Μετρήσατε; ΄Είναι 11. Ποιός λείπει; Ο μεγαλύτερος σουτέρ των 35 τελευταίων ετών (σ.σ μέχρι που εμφανίστηκε ο Κάρρι). Ο μεγάλος Λάρι Μπέρντ, στο φινάλε του και τραυματίας, έμεινε... άποντος!



Και λοιπόν; Show must go on. Όπερ και εγέννετο:



117-85. Ο πλανήτης -και η ΤΕΡΑΣΤΙΑ Κροατία του Ολυμπιακού τουρνουά- υποκλίθηκε.



Για την ιστορία: 26/7* 116-48 την Ανγκόλα, με... 64-16 σκορ ημιχρόνου, με την μεγαλύτερη διαφορα της Dream team σε ένα ημίχρονο, 48 πόντων, έτσι για την... 1η γνωριμία με το κοινό,



27/7 103-70 την Κροατία,

29/7 111-68 την Γερμανία,

31/7 127-83 την Βραζιλία και

2/8 122-81 την Ισπανία, για το 5/5 στον όμιλο.



Και αμέσως μετά, στΙς 4/8, 115-77 το Πουέρτο Ρίκο στους "8" (προημιτελικά).



Στα ημιτελικά στις 6/8, 127-76 την Λιθουανία, (με 78-46 σκορ 2ου ημιχρόνου, οι περισσότεροι πόντοι σε ένα ημίχρονο της Dream team)



Αυτή ήταν η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (μέχρι την... επόμενη, που

θά 'λεγε κι ο Γκάλης).



Υ.Γ. Ηταν -μακράν της 2ης- η κορυφαία εμπειρία του υπογράφοντος, σε 33 χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής κι άλλα 6-7 ακόμη, που προηγήθηκαν, στον χώρο του μπάσκετ!!! Οι μεταδόσεις των 6 (σ.σ. πλην των 2 πρώτων που έκαναν οι συνάδελφοι Αλευρόπουλος και Τραπεζανίδης αντίστοιχα) αγώνων, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, αυτής της υπερομάδας, μέχρι την στέψη της, ήταν -κυριολεκτικά- ΑΠΟΛΑΥΣΗ...