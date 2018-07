Πραγματικός παράγοντας με… όραμα

Ήταν καλοκαίρι του 2013, στη συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη της προεδρίας στην ηλικία των 35 ετών, όταν ο Αντρέα Ανιέλι δήλωνε για το γεγονός ότι η Γιουβέντους δεν προβαίνει σε μεταγραφές δεκάδων εκατομμυρίων, από το πάνω ράφι της αγοράς: "Επειδή η Γιουβέντους δεν έχει ακόμη τα λεφτά για να το κάνει. Αν βάλω το χέρι στην τσέπη μου, το ξέρετε όλοι, αγοράζω μέσα σε λίγα λεπτά όποιον θέλω.Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο». Όπερ και εγένετο: Καλοκαίρι του 2016, ο οποίος "βγάζει μάτια" με τη Νάπολι, δύο χρόνια μετά τινάζει την μπάνκα στον αέρα με την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και την πιο "επικοινωνιακή" κίνηση που θα μπορούσε να κάνει.και τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας στρέφονται στο Τορίνο και τη Γιουβέντους. Τι άλλαξε αλήθεια στο διάστημα που μεσολάβησε;Ο 43χρονος επιχειρηματίαςι με κάθε τρόπο. Αρχικά θέλησε να μεγαλώσει τη Γιουβέντους, στη συνέχεια προσπαθεί να κάνει το ίδιο με την ιταλική λίγκα και στη μεγάλη εικόνα,, μέσω του European club association. Ας δούμε αναλυτικά και τις τρεις δραστηριότητές του:Η μεγάλη αλλαγή για το club στο οποίο ηγείται σημειώθηκε στις αρχές του 2017. Τότε παρουσίασε το "Black and White and More" project.αποτελεί πλέον το επίκεντρο. Σκοπός σε παγκόσμιο επίπεδοΚάτι σαν το NY, που αμέσως όλοι αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για τη Νέα Υόρκη. Στο πλάνο που παρουσιάστηκε, η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελεί τη βάση της εταιρείας, αλλά γύρω της αναπτύσσονται διαφορετικές, με σκοπό την αύξηση των εσόδων:Από τοΤο ποδοσφαιρικό σωματείο. Αποτέλεσμα των αλλαγών; Πέρυσι, τα έσοδα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, όταν και ο Ανιέλι ανέλαβε την προεδρία του club., ώστε να μπορούν να "χτυπήσουν" τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν. "Είτε είμαστε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Λέγκια, Σπόρτινγκ, Άντερλεχτ, όλοι θέλουμε περισσότερη διεθνή έκθεση, για να αναπτύξουμε τα εμπορικά σήματά μας. Σήμερα τα πάντα αφορούν την έκθεση σε εμπορικά σήματα ", είναι η κατευθυντήρια λογική του. Και για την επίτευξη του πλάνου του, δε δίστασε να αλλάξει το σήμα της ομάδας, ούτε πρόσφατα, με τον Κριστιάνο,- φανταστείτε τις αντιδράσεις σε ελληνική ομάδα με τέτοιου είδους ενέργειες...ς για να λάβει η ποδοσφαιρική εταιρεία του περισσότερα χρήματα,. Σ' αυτό το πλαίσιο, κρούοντας το κώδωνα του κινδύνου και παράλληλα, προτείνοντας λύσεις: Σε συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες των υπολοίπων μεγάλων club της Ιταλίας, τουςγια να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να αποκτηθούν καλύτεροι παίκτες, να γίνουν πιο επιθετικές οι ομάδες, ώστε το θέαμα να είναι καλύτερο. Στην πρώτη χρονιά, μετά απ' αυτές τις συναντήσεις των μεγαλομετόχων, τα αποτελέσματα τους δικαίωσαν:- μόνο η Premier League επένδυσε περισσότερα - είδαν τον τίτλο και τις θέσεις για το Champions League να κρίνονται στο νήμα, το μέσο όρο τερμάτων να είναι στα 2,68 γκολ ανά παιγνίδι, στο 52% των αναμετρήσεων, να σημειώνονται τουλάχιστον τρία γκολ, οι ομάδες να παίζουν για τη νίκη και η ισοπαλία να καταγράφεται στο 22% των αγώνων, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο ανάμεσα στα πέντε κορυφαία της Ευρώπης. Απόρροια όλων των παραπάνω, να σημειωθεί, με τον μέσο όρο ανά αγώνα να φτάνει τις σχεδόν 25 χιλιάδες και τα έσοδα της λίγκας να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 2 δις ευρώΟ ιδιοκτήτης της Fiat ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο εντός των τειχών.με απώτερο σκοπό την αύξηση των εσόδων για τους ισχυρούς συλλόγους. Έχει συζητήσει ένα πλάνο για την αύξηση των αγώνων στους ομίλους από 6 σε 14, με τη δημιουργία, αντί για τους 8 ομίλους των 4 ομάδων που ισχύει σήμερα -, αλλά ακόμα δεν το έχει καταθέσει επίσημα.όπου οι μεγάλοι θα παίζουν μεταξύ τους σε ένα πρωτάθλημα. Αυτό βέβαια, σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση ή τουλάχιστον υποβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων, κάτι που η UEFA δεν επιθυμεί επ' ουδενί. "Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όποιος συμμετέχει στο διευρυμένο Champions League πρέπει να παίξει στο εθνικό πρωτάθλημα με έξι παίκτες U21 ή U23", είναι μία από τις δηλώσεις που έχει κάνει.Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσει κανείς την ποδοσφαιρική λογική που έχει. Με, με ανθρώπους του χώρου που αποφασίζουν για μεταγραφές, έχοντας στο ρόστερ παίκτες που παραμένουν στο club για πολλά χρόνια, χτίζει ομάδες. Στα οκτώ χρόνια θητείας του έχει συνεργαστεί με μόλις τρεις προπονητές: Ντελνέρι στο ξεκίνημα για ένα χρόνο και ακολούθησαν οι Κόντε για τρία και Αλέγκρι που φέτος μπαίνει στην πέμπτη διαδοχική του περίοδο. Αποτέλεσμα των παραπάνω, οι