Γουαρδιόλα, ο κύριος 2,3 τίτλοι ανά σεζόν!

Is Pep Guardiola now Manchester City's Most Successful Manager Ever?



P Guardiola: Win%: 70.7 | 🏆🏆🏆🏆

J Mercer: Win% 41.4 | 🏆🏆🏆🏆🏆

M Pellegrini: Win % 60.8 | 🏆🏆🏆

R Mancini: Win% 59.16% | 🏆🏆🏆

🇪🇸 Pep Guardiola as manager:



🏟 565 Games

🏆 25 Trophies



3 🏆🇪🇸 La Liga

3 🏆🇪🇸 Supercopa

2 🏆🇪🇸 Copa del Rey

1 🏆🇪🇸 Tercera



3 🏆🇩🇪 Bundesliga

2 🏆🇩🇪 DFB-Pokal



2 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 League Cup

1 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League



3 🏆🌎 CW Cup

3 🏆🇪🇺 Super Cup

2 🏆🇪🇺 UCL



🤯 A trophy won every 23 matches.

Pep Guardiola and José Mourinho have both won 25 major honours in their managerial careers





«Μπορείτε να δημιουργήσετε στη Μάντσεστερ Σίτι δυναστεία ανάλογη με εκείνη της Μπαρτσελόνα» τον ρωτάει δημοσιογράφος του Sky Sports μετά τον κερδισμένο τελικό επί της Τσέλσι. «Δεν θα κάνω συγκρίσεις. Αυτό που πετύχαμε στην Μπαρτσελόνα είναι μοναδικό. Εδώ υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλος σύλλογος. Ας δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε».To be continued…

25 trophies

25 for Pep Guardiola

25 for Pep Guardiola

The greatest ever

«Έχουμε ακόμη τρεις διοργανώσεις μπροστά μας. Βεβαίως θα υποφέρουμε πολύ, Κύπελλο, Champions League και Premier League. Αλλά είμαι χαρούμενος. Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος».μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ από τη Μάντσεστερ Σίτι Η λέξη από «q» προφανώς και δε βγαίνει από το στόμα του.. Πάει να πει τέσσερις τίτλοι την ίδια σεζόν. Το ιδανικό θα ήταν Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ Καπ και Πρωταθλητριών. Παράδεισος! Από τους Βρετανούς τον έχει…επισκεφτεί η Σέλτικ τη σεζόν 1966-67. Μπορεί η Σίτι;Τέτοια εποχή ήταν δύο χρόνια πριν, όταν στην παρθενική χρονιά του στην Αγγλία, η Σίτι νικούσε σε τρελό ματς με 5-3 τη Μονακό στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League. Για να έρθει ο αποκλεισμός στο Πριγκιπάτο από την ομάδα του Ζαρντίμ, στα μέσα Μαρτίου. Πρώτη σεζόν στο Μάντσεστερ;που είχε πει κι ο αμίμητοςτο 2009, όταν καθόταν στον πάγκο της Ίντερ. Η μοναδική στη σταδιοδρομία του…Από τότε ο ουρανός έγινε γαλάζιος στην Αγγλία, από το χρώμα της Σίτι. Sky Blue. Το πρωτάθλημα των 100 βαθμών με 32 νίκες και μόλις δύο ήττες το 2017-18. Με τη συνοδεία του Λιγκ Καπ. Το καλοκαίρι του ’18 έφερε το Community Shield και ο τελευταίος μήνας του χειμώνα το δεύτερο Λιγκ Καπ επί των ημερών του Καταλανού. Ήδη πέτυχε κάτι ξεχωριστό: για: 1978-79 και 1989-1990: 1981-1982-1983: 2009-2010: 2018-2019Το όλονγια τον 48χρονο. Με την άφθαστη: τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, τρία ισπανικά Super Cup, δύο ευρωπαϊκά Super Cup, δύο Παγκόσμια Συλλόγων και κυρίως δύο Champions League. Προ ημερών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την αναμέτρηση με τη Σάλκε, Νιγηριανός δημοσιογράφος ρωτάει τον Πεπ. «Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν πως δεν κατάφερες να κατακτήσεις το Champions League, εκτός του περιβάλλοντος Μπαρτσελόνα, καθώς δεν είχες παίκτες σαν τον Μέσι, τον Τσάβι και τον Ινιέστα». Απάντηση Πεπ: «έχουν απόλυτο δίκιο, ήμουν πολύ τυχερός που είχα αυτούς τους παίκτες».Στηνπροσέθεσε ακόμη: τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, ένα ευρωπαϊκό Super Cup κι ένα Παγκόσμιο Συλλόγων. Όχι όμως το πολυπόθητο Champions League, το οποίο είχε προσφέρει στους Βαυαρούς ο προκάτοχός του Γιουπ Χάινκες.Το ρεκόρ του σε τελικούς είναι ασύλληπτο.. Από τη Ρεάλ του Μουρίνιο, το 2011 στον τελικό του Copa del Rey. Λες κι είναι παιχνίδι της μοίρας, αμφότεροι έχουν από 25 τίτλους. Ο Ισπανός σε τρεις διαφορετικές χώρες ενώ ο Πορτογάλος σε τέσσερις με Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.