Εμφάνιση in, σκορ out και πρόκριση must! O Δημήτρης Παπανικολάου γράφει στο προσωπικό του blog για την χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Ριέκα και το τι πρέπει να κάνει στη ρεβάνς.

Δημήτρης Παπανικολάου