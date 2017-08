Νέα ΕΠΟ χωρίς παλιά και νέα… παράγκα!

Ο Βαγγέλης Γραμμένος κι ο Γιώργος Καλατζής θα είναι λοιπόν, οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΠΟ στις εκλογές της ερχόμενης Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με τον πρώτο να είναι το φαβορί για τη νίκη.



Μιας ΕΠΟ, η διοίκηση της οποίας θα είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (άγνωστο πόσο) υπό επιτήρηση από τις διεθνείς αρχές (FIFA-UEFA) και η οποία δεν θα έχει την παραμικρή σχέση με την διαιτησία, αφού ο Πορτογάλος Περέιρα ανέλαβε τα ηνία της ΚΕΔ.



Στη νέα ΕΠΟ θα μείνουν οι Εθνικές ομάδες, το κύπελλο, η Γ΄ Εθνική και τα δελτία των ποδοσφαιριστών. Το βασικό γρανάζι που καθιστούσε πανίσχυρη την εκάστοτε διοίκηση της Ομοσπονδίας, η διαιτησία, έσπασε!



Χωρίς το κομμάτι της διαιτησίας στον έλεγχό της αποδυναμώνεται και η όποια ισχύ των τοπικών Ενώσεων, οι οποίες έκαναν παιχνίδι για να έχουν έστω και έναν δικό τους διαιτητή στους πίνακες των δύο μεγάλων κατηγοριών και όχι μόνο.



Η διαιτησία ελέγχεται πλέον από τον κ. Περέιρα, που αποτελεί τον εκλεκτό του ΓΓ της UEFA, Θόδωρου Θεοδωρίδη και του κουμπάρου του, Κύρου Βασσάρα.



Κι επειδή δεν γίνεται ο κ. Περέιρα να έμαθε στις 2-3 μέρες που βρέθηκε στην Αθήνα το who is who όλων των Ελλήνων συναδέλφων του για να τους βάλει ή να τους βγάλει από τους πίνακες, είναι φως-φανάρι ότι τον βοήθησαν οι Βασσάρας, Τριτσώνης και Κουκουλάκης.



Σε πρώτη φάση λοιπόν, οι πίνακες που παρουσιάστηκαν την περασμένη Πέμπτη, αποτελούν… ελληνική κι όχι πορτογαλική επιλογή.



Ο Κύζας έμεινε εκτός, ενώ ο Καλογερόπουλος παρέμεινε και μάλιστα ως διεθνής, για να πάρει ο Ιβάν Σαββίδης το μήνυμα πως η επερχόμενη νίκη Γραμμένου δεν σημαίνει ταυτόχρονα και «νίκη» για όσα θα σφυρίζουν εντός των τεσσάρων γραμμών οι διαιτητές.



Από την άλλη οι Παππάς, Δελφάκης, Λαμπρόπουλος, Μήτσιος, Βοσκάκης, Σπάθας, Γιάχος, Δημητρόπουλος και κάποιοι άλλοι - που θεωρούνταν «χιλιοτραγουδισμένοι» και προσκείμενοι στην προηγούμενη κατάσταση- κόπηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη.



Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και ανάλογα με την εικόνα των διαιτητών στους αγώνες θα αρχίσουν και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις του νέου αφεντικού της ΚΕΔ Μανουέλ Περέιρα. Πάντα βέβαια, με τη συμπαράσταση του Κ. Βασσάρα και την στήριξη του Θ. Θεοδωρίδη.



Το βέβαιο είναι ότι η νέα ΕΠΟ δεν θα έχει δικαίωμα εμπλοκής με τα θέματα της ΚΕΔ και λόγω της επιτήρησης που της έχει επιβληθεί δεν θα μπορέσει να εμπλακεί για αρκετό καιρό ακόμα.



Στόχος της UEFA να υπάρχει μια διοίκηση που θα κάνει τη δουλειά της χωρίς κανείς να αξιώνει να γίνει χαλίφης στη θέση χαλίφη ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.



Το αν θα επιτευχθεί ο σκοπός, θα φανεί και μάλιστα όχι μετά από ένα ή δύο χρόνια, αλλά μετά τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος.