Ξεσηκωμός για τον Γκάλη

Πρωινό Σαββάτου στη Νέα Υόρκη. Η μισή καρδιά της ελληνικής παροικίας κτυπάει για την εθνική ομάδα και την προσπάθεια της στη Φινλανδία και η άλλη μισή για τον Νίκο Γκάλη που ετοιμάζει να βαδίσει στο μεγαλύτερο μονοπάτι δόξας σε λίγες μέρες.



Στα ελληνικά στέκια της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ οι ομογενείς ζουν την προσπάθεια της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ και παρακολουθούν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο τον αγώνα με τη Γαλλία. Ακόμη και στο πίσω μέρος των μαγαζιών έχουν επιστρατευθεί οθόνες υπολογιστών και τηλεόρασης. Το επίκεντρο είναι όπως πάντα το Essex Café του Γιάννη Κωσταλά δίπλα στο Ground Zero. Για τους έλληνες που ασχολούνται με το μπάσκετ και έχουν επισκεφθεί έστω και μια φορά στη ζωή τους την πόλη το συγκεκριμένο σημείο είναι σημείο αναφοράς. Η παρέα είχε μαζευτεί από νωρίς για να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής, ο ενθουσιασμός για τη μεγάλη ανατροπή έμεινε στη μέση.



Για τους ίδιους, όμως ανθρώπους και στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσεϊ που ανδρώθηκε ο μεγαλύτερος έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών η επικείμενη είσοδος του Νίκου Γκάλη στις 8 Σεπτεμβρίου στο Hall of Fame αποτελεί το θέμα συζήτησης των ημερών. Ήδη, στους ομογενειακούς κύκλους έχει ξεκινήσει ολόκληρη κινητοποίηση. Και αρκετοί σκοπεύουν να κάνουν το όχι μακρινό ταξίδι μέχρι το Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης για να είναι εκεί στη μεγάλη στιγμή του Νίκου το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου στο μέγαρο της Συμφωνικής Ορχήστρας.



Και δεν θα πληρώσουν και λίγα αφού το εισιτήριο της εκδήλωσης ξεκινάει από τα 99 δολάρια και καταλήγει σε…. στρογγυλό ποσό: 1000 δολάρια το ακριβότερο! Φυσικά, η κοινότητα των Ελλήνων στη Βοστώνη και στο Σπρίνγκφιλντ ζει στους ίδιους ακριβώς ρυθμούς.



Ο Γκάλης βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα μικρό οδοιπορικό-προσκύνημα! Επιστρέφει μετά από σαράντα χρόνια στα μέρη που μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, Τότε που ήταν το παιδί ενός φτωχού μετανάστη, εκεί που γνώρισε και ακούμπησε για πρώτη φορά τη μεγάλη αγάπη της ζωής του: Την πορτοκαλί μπάλα του μπάσκετ. Θα επισκεφθεί παλιούς συγγενείς και φίλους, θα περάσει από τα μέρη που πρωτόπαιξε μπάσκετ, από το παλιό του πανεπιστήμιο το Σίτον Χολ και μετά θα πάρει τον δρόμο για το Σπρίνγκφιλντ εκεί που τον περιμένει μια σειρά εκδηλώσεων με αποκορύφωνα τη βραδιά της εισόδου του στο Hall of Fame του μπάσκετ. Τη βραδιά που θα περάσει άπαξ στο πάνθεον των μεγάλων ηρώων του μπάσκετ.



Το οδοιπορικό του Γκάλη για το τελευταίο σκαλοπάτι δόξας θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν οι συνδρομητές της Nova σε ένα ειδικό αφιέρωμα. Μέσα από τις εικόνες που ήδη έχει ξεκινήσει να καταγράφει η κάμερα του οπερατέρ Βασίλη Πάζα αλλά και μέσα από τις λέξεις των ανθρώπων που τον γνώρισαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε που έκανε εκείνα τα πρώτα μικρά δειλά βήματα προς τη δόξα. Πριν από τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες.