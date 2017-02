Η μητέρα όλων των...ανατροπών (video)

To Σούπερ Μπόουλ 51 το παρακολούθησαν περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη. Μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια είναι βέβαιο ότι πήγαν για…ύπνο (ειδικά στις χώρες που υπάρχει διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ) όταν η Ατλάντα προηγήθηκε με 28-3 στα μισά της τρίτης περιόδου. Και όταν ξύπνησαν μερικές ώρες αργότερα ανακάλυψαν ότι είχαν χάσει κάτι πολύ…απλό: Την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία (μάλλον) του αθλητισμού.



Δεν συνιστά υπερβολή η συγκεκριμένη πρόταση απλά επιβεβαιώνει ότι στον σύγχρονο αθλητισμό δεν υπάρχει….αδύνατο και όλα μπορεί να συμβούν. Ένας φίλος πολύ σωστά παρομοίασε τον τελικό της NFL με δύο τελικούς Ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Με τον τελικό Ολυμπιακού-ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη και τον τελικό Λίβερπουλ-Μίλαν το 2005 που επίσης έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα και με ποιο τρόπο μπορεί να μπουν στην ίδια ζυγαριά αλλά θα έλεγα ότι οι Πάτριοτς έκαναν μια ανατροπή που είναι ανώτερη από το -19 που γύρισε ο Ολυμπιακός και το 0-3 της Λίβερπουλ. Αλλά αυτό έχει πολύ μικρή σημασία…



Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμιλάνε για μια σεζόν απόλυτων ανατροπών σε τρία από τα τέσσερα επαγγελματικά σπορ. Οι Καβαλίερς κατάφεραν στους τελικούς του ΝΒΑ να ανατρέψουν το 1-3 με τους Γουόριορς και να πάρουν τον τίτλο με ένα σουτ της τελευταίας στιγμής. Στο μπέιζμπολ οι Καμπς που είχαν ένα και βάλε αιώνα να χαμογελάσουν βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, χάνοντας επίσης με 1-3 στη σειρά των τελικών και πήραν τον τίτλο με 4-3 στα έξτρα ίνινγκς του 7ου τελικού. Και χθες η Νέα Αγγλία κατάφερε να κάνει αυτό που έμοιαζε…ακατόρθωτο. Γύρισε ζωντανή από το -25 και πήρε τον τίτλο στην παράταση. Ακριβώς όπως η….θεόσταλτη βροχή που σταμάτησε τον 7ο τελικό του μπέιζμπολ σε ένα κρίσιμο σημείο και έδωσε ανάσες και την ευκαιρία ανασυγκρότησης στους Καμπς έτσι και χθες υπήρχαν δύο κομβικά σημεία. Δύο σημεία που όταν κάποιος τα δει μακριά από τον πραγματικό χρόνο αντιλαμβάνεται ότι αποτέλεσαν προμήνυμα για όσα ακολούθησαν.



Με τέσσερα λεπτά για το τέλος ο κουόρτερμπακ της Ατλάντα Ματ Ράιαν που ήταν άψογος σε όλο τον αγώνα αποφασίζει να πασάρει μακριά τη μπάλα ενώ ολοκλήρωνε την επίθεση με ένα κοντινό play 1 γιάρδας. Η επίθεση χάνεται και οι Φάλκονς χάνουν το δικαίωμα να παίξουν με τον χρόνο για να κρατήσουν ένα προβάδισμα που ακόμη και έτσι έμοιαζε δύσκολο να ανατραπεί. Μερικές φάσεις αργότερα το…παπούτσι ενός αμυντικού της Ατλάντα κρατάει ζωντανή τη Νέα Αγγλία. Ο Εϊντελμαν των Πάτριοτις έχει δεχθεί το τάκλιν, πέφτει προς το έδαφος και χάνει τη μπάλα. Αλλά αντί η μπάλα να κτυπήσει στο γρασίδι και να χαθεί η επίθεση και μαζί η δυνατότητα ανατροπής αυτή σε ένα απίστευτο σαδιστικό παιχνίδι κτυπάει στο παπούτσι του αμυντικού και μένει στον αέρα μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Τόσα όσα είναι αρκετά στον παίκτη της Νέας Αγγλίας να την πιάσει και να ολοκληρώσει την επίθεση, σώζοντας την κατοχή. The rest is history…



Δύο μικρές στιγμές που δεν ήταν οι κορυφαίες του δράματος που παίχθηκε μπροστά σε 71.000 ζευγάρια μάτια στο Χιούστον αλλά ήταν ενδεικτικές ότι στο συγκεκριμένο άθλημα ο τίτλος της ταινίας του Ολιβερ Στόουν ήταν και θα παραμείνει διαχρονικός. Any given Sunday. Όπως ακούγεται και στις πρώτες σκηνές του έργου: ‘’Κάθε Κυριακή μπορεί να συμβούν τα πάντα’’. Any given Sunday…



Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη να μεταφέρουμε μια έρευνα του ESPN σύμφωνα με την οποία οι Φάλκονς σε 20 διαφορετικές στιγμές του αγώνα είχαν 99,9% πιθανότητες να τον…τελειώσουν και να κερδίσουν. Είκοσι φορές συνέβη το 0,01%. Δεν υπάρχει αδύνατο στον αθλητισμό. Το ξέραμε, το λέμε, το ακούμε αλλά το Σούπερ Μπόουλ 51 αποτελεί πια το πλέον κλασικό παράδειγμα. Στο τέλος του αγώνα οι Πάτριοτις και οι παίκτες της ομάδας είχαν καταρρίψει 24 διαφορετικά ρεκόρ, ομαδικά και ατομικά, στην ιστορία των 51 τελικών!!!



Ο Τομ Μπρέιντι έγινε ο πρώτος κουόρτερμπακ στην ιστορία που κερδίζει πέντε τελικούς και όμως στο τέλος κάτι του…έλλειπε. Η φανέλα με το νούμερο 12. Κάποιος….ελαφροχέρης την έκλεψε μέσα από τα αποδυτήρια της ομάδας την ώρα των πανηγυρισμών και είναι η δεύτερη φανέλα τελικού που χάνει ο Μπρέιντι. Έχει τώρα πιο πολλά δαχτυλίδια πρωταθλητή από….φανέλες. ‘’Ξέρω ότι θα τη βρω σε μια δημοπρασία του e-bay’’, είπε στη συνέντευξη τύπου! Ο κορυφαίος QB όλων των εποχών θα πληρώσει για να πάρει πίσω κάτι δικό του. Και το τελευταίο στοιχείο που αναδεικνύει από μόνο του την αξία της ανατροπής. Οι Πάτριοτς γύρισαν από τον θάνατο του -25. Ποτέ στα προηγούμενα Super Bowls ομάδα δεν είχε ανατρέψει διαφορά μεγαλύτερη του -10 και αυτό είχε γίνει όλες κι όλες τρεις φορές στους προηγούμενους 50 τελικούς! Αλλά ήταν γραφτό ο 51ος να μείνει στην ιστορία.



ΥΓ Το halftime σόου της Lady Gaga δεν θα μείνει στην….ιστορία αφού μουσικά ήταν μέτριο και με υποψία….playback. Παρόλα αυτά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το όλο σκηνικό, οι χορογραφίες και η συμμετοχή του κοινού στο σόου με τα φώτα που κρατούσε ο κόσμος ήταν….μαγικά.



Βέβαια, ακόμη και έτσι θα περάσει και αυτό με ένα διαφορετικό τρόπο στην ιστορία. "Ένα έθνος κάτω από ένα θεό, αδιαίρετο με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους" φώναξε η Gaga πηδώντας στο κενό από την κορυφή του γηπέδου (δεμένη με σχοινιά) στο ξεκίνημα του σόου. Πολλοί είπαν ότι ήταν μια φράση-καρφί για το νέο πλανητάρχη. Όπως επίσης και η επιλογή ενός παλιού τραγουδιού του Αρλο Γκάθρι, του χίπι-τροβαδούρου που είχε γίνει σύνθημα στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις για το Βιετνάμ. ‘’This land is your land’’’….Μάλλον κέρδισε μερικούς πόντους στην εκτίμηση μας η Gaga.