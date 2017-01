Το Κύπελλο, ο Ντίνο και η…ΤΣΣΚΑ!

Με την Ευρωλίγκα να έχει καταργήσει την διαδικασία των κληρώσεων η ‘’λοταρία’’ της δεύτερης και της τρίτης φάσης του Basketball Champions League ήταν μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε μαζεμένους στον ίδιο χώρο ανθρώπους του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα γραφεία της ΦΙΜΠΑ στη Γενεύη που άρχισαν να λειτουργούν το 2014 είναι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ένα μοντέρνο κτίριο με έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων που φαίνεται και από τον….ουρανό. Λίγο πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Γενεύης όποιος ρίξει μια ματιά από το παράθυρο θα δει ένα κτίριο που η οροφή του μοιάζει με….διχτάκι καλαθιού μπάσκετ.Στον εσωτερικό χώρο, εκτός από τις υπηρεσίες της ΦΙΜΠΑ στεγάζεται και το μουσείο του μπάσκετ, το Hall of Fame, όπως και μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες μπάσκετ στον πλανήτη αυτή που δημιούργησε στη Μαδρίτη ο προπονητής θρύλος της Ρεάλ Πέδρο Φεραντίθ. Πλέον όλο το ‘’υλικό’’ έχει μετακομίσει στα γραφεία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.Η κλήρωση δεν είχε κανενός είδους ‘’γκλαμουριά’’ αλλά έγινε λιτά και σεμνά με τελετάρχη τον έλληνα CEO της νεόδμητης διοργάνωσης Πατρίκ Κομνηνό. Με την εμπειρία παρόμοιων εκδηλώσεων στο ποδοσφαιρικό Champions League ο Πατρίκ ήταν άνετος, άμεσος και επικοινωνιακός και δείχνοντας τις ποδοσφαιρικές….καταβολές του δεν αιφνιδιάστηκε όταν με το….καλημέρα βγήκε λάθος μπαλάκι. ‘’Αυτό ήταν κίτρινη κάρτα, έχουμε περιθώριο ακόμη’’, είπε γελαστός.Την ευθύνη για τα….μπαλάκια την είχαν δύο θρύλοι του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ντίνο Ράτζα, ντυμένος με casual look (τζιν, αθλητικά παπούτσια) και συνοδεία ενός…παπιγιόν και ο Ιταλός Ρικάρντο Πίτις ένας από τους πρώτους παίκτες που συμπλήρωσαν 200 συμμετοχές στο παλιό Κύπελλο Πρωταθλητριών παίζοντας στη Μπενετόν Τρεβίζο και το Μιλάνο. Ο Πίτις μάλιστα αντιμετώπισε με χιούμορ το φιλμ που έδειχνε σκηνές από τη….δράση του σαν αθλητής στον προτζέκτορα της αίθουσας. ‘’Ήταν μια καλή ευκαιρία να δω τον εαυτό μου έγχρωμο. Νόμιζα ότι την εποχή που έπαιζα η εικόνα ήταν…ασπρόμαυρη’’. Ο Ράτζα από την πλευρά του με το γνωστό φλέμα του αποστόμωσε όχι μια αλλά δύο φορές την κονφερασιέ της εκδήλωσης. Στην ερώτηση ‘’ποιες ομάδες προβλέπεις ότι θα προκριθούν στο φάιναλ φορ’’ απάντησε απαθέστατος: ‘’Αυτές που θα κερδίσουν τα προημιτελικά’’! Και όταν η πανέμορφη κυρία θέλησε να συνεχίσει τις ερωτήσεις του σκριπτ που κρατούσε και τον ρώτησε ‘’ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα κερδίσει το τρόπαιο;’’, ο Κροάτης ‘’πάγωσε’’ την αίθουσα: ‘’Νομίζω η ΤΣΣΚΑ Μόσχας’’. Στη…βουβαμάρα της αίθουσας αφού ως γνωστόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάς για σχοινί και στο House of Basketball της FIBA για την….Ευρωλίγκα ο Ντίνο δευτερολόγησε απτόητος. ‘’Α, ξέχασα αυτοί παίζουν σε μια άλλη διοργάνωση, την Ευρωλίγκα’’.Μια και αναφέρθηκε το τρόπαιο. Έγινε και η παρουσίαση του νέου τροπαίου της νεόδμητης διοργάνωσης. Μοντέρνο, με λιγοστές γραμμές σε σχήμα καλαθιού του μπάσκετ. Που θα το σηκώσει ο νικητής; Η πόλη που θα φιλοξενήσει το φάιναλ φορ είναι άγνωστη σε όλους. Το πρώτο φάιναλ φορ της νέας διοργάνωσης θα γίνει σε μια από τις πόλεις των τεσσάρων φιναλίστ ώστε να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και να διαφημίσει με καλό….ποδαρικό την πραμάτεια της η διοργάνωση. Αρκεί ο φιναλίστ να διαθέτει μεγάλο γήπεδο και να εδρεύει σε πόλη με εύκολη (αεροπορική) πρόσβαση. Με άλλα λόγια, η ΑΕΚ και το ΟΑΚΑ είναι μια επιθυμητή προοπτική αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φτάσει ο ‘’Δικέφαλος’’ στο τέλος του δρόμου. Για την ώρα η ΑΕΚ έπεσε στον δεύτερο γύρο αντίπαλος της ομάδας με το μικρότερο μπάτζετ στη διοργάνωση. Μικρότερο και από τα 500 χιλιάρικα περίπου που κοστίζει ο φετινός ΠΑΟΚ. Τη Λιθουανική Γιουβέντους που όμως είναι και η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στη διοργάνωση έχοντας παίξει και στους δύο προκριματικούς γύρους. Πριν ο Γιούρε Ζντοβτς σκεφτεί πως θα αποκλείσει τους άσημους αλλά μαχητικούς Λιθουανούς ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Σταύρος Δουβής προσπαθούσε να μάθει πληροφορίες για το πώς θα…φτάσει στην πόλη Ούτενα που εδρεύει η ομάδα. ‘’Μου είπαν ότι είναι 100 χιλιόμετρα από το Βίλνιους. Αντε να τρέχουμε τώρα στην άκρη της Ευρώπης’’, μονολογούσε.Για τον έτερο παρόντα εκπρόσωπο ελληνικής ομάδας, τον μάνατζερ του ΠΑΟΚ Τέλη Ζουρνατζίδη η κλήρωση πήγε όπως ακριβώς ήθελε και είχε…προβλέψει. Σε βαθμό που στο τέλος να υποστεί και τα πειράγματα ότι τα μπαλάκια ήταν…παγωμένα. Ο ΠΑΟΚ ήθελε αντίπαλο την αδελφοποιημένη Παρτίζαν Βελιγραδίου και όταν τα δύο ονόματα ‘’σταύρωσαν’’ στο ταμπλό ο Ζουρνατζίδης μόνο που δεν αγκάλιασε τον παρακαθήμενο του μάνατζερ και παλιό παίκτη Μλάνταν Σίλομπαντ, ένα από τους ‘’κομάντος’’ του Ομρπάντοβιτς στο φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης το 1992.‘’Ελπίζουμε ότι θα γεμίσουμε το γήπεδο. Οι φίλαθλοι μας ήθελαν την Παρτίζαν αντίπαλο και θα έρθουν για ευνόητους λόγους να δουν το παιχνίδι’’, εξηγούσε την επιθυμία του μπασκετικού ΠΑΟΚ που έγινε….πραγματικότητα. Ακόμη όμως και η ευχή του επόμενου αντιπάλου του…έκατσε. Ήθελε Τενερίφη και κληρώθηκε με την Τενερίφη. Ο λόγος; Η επιστροφή του Γιώργου Μπόγρη στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια για να μετρήσει τις δυνάμεις του με μια από τις υπερδυνάμεις της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να αποκλείσει την περίπου ισοδύναμη του Παρτίζαν.Κατά τα λοιπά, η μόνη στιγμή που οι έλληνες παριστάμενοι νιώσαμε άβολα ήταν όταν ανακοινώθηκε ότι είναι παρόντες εκπρόσωποι εννιά Ευρωπαϊκών λιγκών, όλων των μελών δηλαδή της Ευρωπαϊκής ένωσης λιγκών (ULEB) πλην μιας. Καλά μαντέψατε: Ο ΕΣΑΚΕ έλαμψε δια της απουσίας του!Τα συμπεράσματα των ανθρώπων της ΦΙΜΠΑ για το πρώτο μισό του Champions League είναι θετικά αλλά στο πλαίσιο του ‘’εχθρός του καλού είναι το καλύτερο’’ ήδη το μυαλό τους είναι στην επόμενη σεζόν. Μετά την αναστάτωση με τις φετινές συμμετοχές του χρόνου, όπως συζητήθηκε στη γενική συνέλευση των ομάδων, θα μειωθεί ο αριθμός των συλλόγων που θα πάρουν μέρος. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των 40 ομάδων θα γίνει 32 με στόχο από την αρχή της σεζόν να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, περισσότερες καλές ομάδες και λιγότερες αδύναμες. Πάντως, η αίσθηση που αποκομίσαμε από το ταξίδι στη Γενεύη είναι ότι το Champions League μαθαίνοντας από την εμπειρία της πρώτης (πιλοτικής) χρονιάς ήρθε για να μείνει και όχι για να προστεθεί στον κύκλο των εφήμερων (και χαμένων) Ευρωπαϊκών διοργανώσεων μιας ή δύο χρήσεων!