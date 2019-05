Ένας Coach πολλών ειδικοτήτων

Ο όρος "coaching" έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια με τις ειδικότητες των life coaches", "business coaches" και "relationship coaches" να εύχονται βελτιστοποίηση σε όποιον τομέα κάποιος νιώθει ότι έχει ανάγκη.Είναι κάτι παραπάνω από απλούς ψυχολόγους. Έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες και δεν ασχολούνται, δεν αναμοχλεύουν το παρελθόν, αλλά εξετάζουν μόνο το μέλλον και την βελτίωση του πελάτη τους. Ο Νταμίρ Κάναντι ως football coach εργάστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια και προσπάθησε να πάει το ποδόσφαiρό μας ένα βήμα μπροστά. Αλλά και το μυαλό μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το αγαπημένο μας άθλημα. Coach πολλών ειδικοτήτων.Με κύρια χαρακτηριστικά του τον σεβασμό προς όλους, τον επαγγελματισμό και την καθαρή σκέψη δημιούργησε μια ομάδα-μοντέλο που κατέκτησε για δύο διαδοχικές χρονιές την τέταρτη θέση στην Ελλάδα και έβαλε δύσκολα στον επόμενο προπονητή του Ατρόμητου.Με 30 νίκες σε 60 ματς και μόλις 12 ήττες κατάφερε να θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους ξένους τεχνικούς που εργάστηκαν ποτέ στη χώρα μας. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος από την πρώτη επαφή μαζί του είχε καταλάβει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα μπορούσε να βοηθήσει. Μέσα έπεσε, ως συνήθως.Η προσωπική επαφή μαζί του αποτέλεσε μια σπουδαία ποδοσφαιρική εμπειρία και όχι μόνο. Κάθε συζήτηση μαζί του on και off the record ήταν διδαχτική. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να σου μεταδίδει τη σκέψη και τη φιλοσοφία του και σε κάνει να καταλάβαίνεις καλύτερα το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό άλλωστε δουλεύουμε και η επικοινωνία με τέτοιους ανθρώπους μόνο καλύτερους μπορεί να μας κάνει.Είναι κρίμα που δε θα συνεχίσει στον Ατρόμητο και την Ελλάδα (αν και ποτέ δεν ξέρεις τί επιφυλάσσει το μέλλον). Ωστόσο αξίζει πολλά και πλέον μπορεί να εξαργυρώσει τις δύο σπουδαίες σεζόν με τον Ατρόμητο για να αναλάβει μια ομάδα από μια top χώρα με άλλα δεδομένα (budget, εγκασταστάσεις, κόσμος)και μια τέτοια ομάδα είναι και η Νυρεμβέργη η οποία του χρόνου θα διαθέσει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει την υποστήριξη 40 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων της.Ομάδα παρόμοιου βεληνεκούς θα αναλάβει όπως και να'χει γι' αυτό και αρνήθηκε την πρόταση του Ατρόμητου η οποία ήταν εξαιρετική για τα ελληνικά δεδομένα.Καλή επιτυχία coach!