Η «οικογένεια» του Σκίμπε

Ο Μίχαελ Σκίμπε βάζει την ομοιογένεια και το οικογενειακό κλίμα πάνω από τον αγωνιστικό ρυθμό και την φόρμα των ποδοσφαιριστών του. Έχει αποφασίσει να πάρει αυτό το ρίσκο με οποιοδήποτε κόστος, στην προσπάθειά του να (ξανα)κάνει την Εθνική Ελλάδος ομάδα. Δεν είναι αυτοσκοπός η πρόκριση στο Μουντιάλ. Καλώς να έρθει αυτή αν έρθει, αλλά προέχει να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος.



Στην προσπάθειά του αυτή ο Γερμανός τεχνικός κάλεσε 28 ποδοσφαιριστές για την κρίσιμη δυάδα αγώνων με Εσθονία και Βέλγιο, εκ τν οποίων μόνο οι δύο είναι καινούριοι και πρόκειται για τους Ανέστη και Μπουχαλάκη. Παρά το γεγονός ότι έχει μόνο ένα δεξί μπακ (Τοροσίδης) δεν κάλεσε κάποιον για back up παρά το γεγονός ότι ο «Τόρο» τραυματίστηκε και τέθηκε knock out. Δεν κάλεσε ούτε έξτρα επιθετικό για το κενό του Μήτρογλου.



Για τις δύο αυτές κραυγαλέες απώλειες αποφάσισε να καλύψει το κενό εκ των έσω. Ακόμα κι αν χρειαστεί για δεξί μπακ να επιστρατευτεί ένας εκ των Μανιάτη, Σιώπη, Ρέτσου ή και Σταφυλίδη. Στην κορυφή θα παίξει ο Βέλλιος ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί φέτος με την Νότιγχαμ. Ο αντίλογος του Σκίμπε είναι πως σε αυτά τα παιδιά υπάρχει έξτρα κίνητρο το οποίο θα βγει στον αγωνιστικό χώρο. Ευχή όλων μας είναι οι ιδέες του να αποφέρουν καρπούς.



Βάλτε και τον τραυματισμό του Κουρμπέλη αλλά και την τιμωρία του Παπασταθόπουλου και ο αριθμός του ρόστερ πέφτει στο 24. Με τον Καπίνο αμφίβολο λόγω ενοχλήσεων τότε φτάνουμε στον αριθμό 23 για το πρώτο ματς με την Εσθονία. Μάλιστα αρκετοί εξ αυτών των ποδοσφαιριστών δεν αγωνίζονται στις ομάδες τους δημιουργώντας έναν άνευ προηγουμένου πονοκέφαλο στον ομοσπονδιακό προπονητή που καλείται σε δύο ουσιαστικά προπονήσεις να εξακριβώσει την κατάστασή τους και το αν είναι σε θέση να αγωνιστούν σε ένα τόσο απαιτητικό ματς.



Καρνέζης, Σάμαρης, Ταχτσίδης, Σταφυλίδης, Σάμαρης, Γιαννιώτας, Μπακασέτας, Δώνης, Βέλλιος και Διαμαντάκος δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό, αλλά είναι δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς θα αγωνιστούν από την αρχή στον αγώνα με την Εσθονία. Το ματς αυτό είναι ένα ματς δίχως αύριο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είναι ένα must win παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ελλάδας στην προκριματική φάση του Μουντιάλ.



Μια ενδεχόμενη νίκη θα οδηγήσει τη γαλανόλευκη με άλλο αέρα στο ματς με το Βέλγιο όπου θα πάει για το κάτι παραπάνω. Στο απευκταίο σενάριο που η Εθνική μας ομάδα δεν πάρει το τρίποντο τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Γι΄αυτό και οι Σκίμπε, Τσάνας, Στράτος, Κατεργιαννάκης και Βρύζας προσπαθούν με εντατικά ιδιαίτερα να τονίσουν στους παίκτες τους ότι δεν υπάρχει άλλο ματς στον ορίζοντα πέρα από αυτό με την Εσθονία. Την Πέμπτη θα φανεί κατά πόσο το κατάφεραν.