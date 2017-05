Αναζητείται πίστη

Πριν αρχίσουν τα ματς της τέταρτης αγωνιστικής των play off όλοι, λίγο έως πολύ, επισήμαναν ότι μπορεί να κριθεί η πρώτη θέση: μαθηματικά δεν έχει συμβεί, ουσιαστικά όμως ο ΠΑΟΚ περνώντας από τη Νέα Σμύρνη με νίκη κράτησε την πρωτιά και αν πάρει και στα χαρτιά τη νίκη με τον ΠΑΟ το αβαντάζ του είναι τεράστιο. Η ΑΕΚ για να του στερήσει την διαφαινόμενη πρωτιά, πρέπει να τον κερδίσει και την τελευταία αγωνιστική να κερδίσει και τον Πανιώνιο. Χρειάζεται επίσης ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα: η ομάδα του Ουζουνίδη δεν θα είναι αδιάφορη. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι απίθανα, όμως η ΑΕΚ έχει σκαμπανεβάσματα που τα κάνουν τέτοια να μοιάζουν. Η αγωνιστική της αστάθεια δεν έχει εύκολη εξήγηση.



Που χάθηκε η ΑΕΚ;



Μετά το πρώτο εξαιρετικό παιγνίδι που έκανε στην Τούμπα η ΑΕΚ, όταν και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, η Ενωση κάπου χάθηκε. Στη συνέχεια έχασε από τον Πανιώνιο, κέρδισε στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟ κι έχασε από αυτόν στη Λεωφόρο, αλλά το κοινό των τριών αυτών παιγνιδιών είναι ότι ήταν άσχημα ματς. Ο Μανόλο Χιμένεθ, που την περασμένη Κυριακή τρέλανε τον κόσμο μιλώντας για σπουδαία εμφάνιση της ομάδας του στο ματς με τον ΠΑΟ, την περασμένη Τετάρτη διέγνωσε πρόβλημα καρδιάς και προσωπικότητας και όχι κόπωση. Η δική μου εντύπωση είναι ότι οι ασταμάτητες αλλαγές στην ενδεκάδα, και κάποια βιασύνη στο να αρχίσουν συζητήσεις για παίκτες που φεύγουν (Βάργκας, Πατίτο, Κολοβέτσιος κτλ) δημιούργησαν μια κατάσταση αποσυσπείρωσης: την ώρα που στον ΠΑΟΚ αλλά και στον ΠΑΟ υπάρχει συσπείρωση, η ΑΕΚ νομίζεις ότι είναι ένα φόρουμ προβληματισμού με θέμα το ποδόσφαιρο, την προσφορά των παικτών, το μέλλον κτλ. Ωστόσο όταν ο Χιμένεθ μίλησε για έλλειψη καρδιάς ένα δίκιο το είχε: η μπάλα που παίζεται στα play off δεν είναι σπουδαία και τη διαφορά την κάνει η πίστη στο αποτέλεσμα – όλοι μα όλοι περπατάνε και για αυτό όποιος σκοράρει πρώτος κερδίζει. Στα δυο ματς με τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες της ΑΕΚ έδειχναν να μην πιστεύουν πως θα τα καταφέρουν να κερδίσουν: ακόμα κι αυτό που κέρδισαν, το κέρδισαν γιατί ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είχε μια έμπνευση δέκα λεπτά πριν το τέλος του ματς κι όχι γιατί η ομάδα έκανε κάτι οργανωμένο. Η αλήθεια είναι ότι και ο Χιμένεθ έκανε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα: εκείνη που κέρδισε στην Τούμπα δεν την ξαναείδαμε, όμως όλοι κάνουν. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ότι μετά την Τούμπα κανείς παίκτης δεν μοιάζει να έχει το μυαλό του στο γήπεδο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – που λέγονται Βράνιες, Ανέστης, Γαλανόπουλος, Λάζαρος. Η ΑΕΚ μπορεί αύριο να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ: το έκανε πριν λίγες μέρες και στην Τούμπα. Αλλά για να το κάνει πρέπει να μοχθήσει, να παίξει, να βρει τη χαμένη της όρεξη: αυτά της λείπουν. Δεν είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο ΠΑΟΚ αλλά έχει μια κάποια σταθερότητα και έχει και ρέντα τεράστια. Εχει πετύχει ένα μόλις κανονικό γκολ στα play off, αυτό του Πρίγιοβιτς στην Τούμπα κόντρα στον Πανιώνιο, κι αν πάρει το ματς με τον ΠΑΟ στα χαρτιά θα έχει 11 βαθμούς. Δεν θα έχει άγχος: το άγχος το έχει η ΑΕΚ και πρέπει να το διαχειρισθεί.



Χωρίς τον Μπεργκ όλα δύσκολα



Μολονότι η πρώτη θέση μοιάζει να έχει κριθεί, η προβληματική εικόνα των ομάδων δείχνει πως στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play off μπορεί να έχουμε κάμποσες εκπλήξεις ακόμα. Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πανιώνιο πάλι με την υποχρέωση της νίκης: κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την τελευταία θέση. Η αποστολή του θα είναι δυσκολότερη αυτή τη φορά, καθώς είναι δεδομένο πως η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα αμυνθεί όσο καλύτερα μπορεί: για τον ΠΑΟ ν ανοίξει μια κλειστή άμυνα χωρίς τον Μπεργκ απλό δεν θα είναι. Οι απουσίες και των δυο μπορεί πάλι να είναι πολλές. Ο Μιλόγεβιτς, στο ματς της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, δεν είχε τον Μασούτ, τον Γεσίλ, τον Βλάχο, τον Σιώπη, τον Γιαννιώτη και έχασε και τους Ρισβάνη, Σαββίδη και Γκιοτά από τραυματισμούς στο β ημίχρονο: τελείωσε με δυο 17χρονους, δηλαδή τον Βουκελάτο και τον Σταυρόπουλο! Λογικά επιστρέφουν από όλους αυτούς κάμποσοι: ο Μασούτ, ο Γιάννιώτης, ο Βλάχος, ίσως και ο Σιώπης θα αγωνιστούν, ενώ καλύτερα είναι και ο Ρισβάνης. Αν ο Πανιώνιος εμφανιστεί στη Λεοφώρο με μια ενδεκάδα που μπορεί να παίξει άμυνα θα τον δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό – αν αγωνιστεί με την ενδεκάδα που έπαιξε στο β ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν θ αντέξει. Ο Ουζουνίδης στο ματς με την ΑΕΚ την Τετάρτη πήρε μια τεράστια νίκη παρουσιάζοντας ένα Παναθηναϊκό, ψυχωμένο και αποφασισμένο: τώρα ελπίζει να έχει πίσω τον Βιγιαφάνιες ώστε η μεσαία του γραμμή να έχει λίγο παραπάνω ποιότητα: οι Κουρμπέλης, Ζέκα, Λουντ εγγυόνται δύναμη – αν όχι και πολλά τρεξίματα. Γενικά δεν τρέχει κανένας: κερδίζει όποιος χρησιμοποιεί το μυαλό του κι έχει και κάποιο παίκτη ικανό για μια μεγάλη ενέργεια.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ Κυριακή 28 Μαΐου, 20:30 Live