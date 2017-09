Η ΕΟΚ για τον Γκάλη

Με ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ συνεχάρη τον Νίκο Γκάλη για την ένταξή του στο Naismith Basketball Hall of Fame.Αναλυτικά:«O Νίκος Γκάλης έγινε μέλος του Naismith Basketball Hall of Fame, διάκριση που αποτελεί τιμή για το ελληνικό μπάσκετ και φυσικά τον ίδιο.Η Ελληνική Ομοσπονδία συγχαίρει τον Έλληνα αθλητή για την ύψιστη αυτή τιμητική διάκριση, με την οποία το όνομα του πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας του αθλήματος.Ο Νίκος Γκάλης παρουσιάστηκε ως μέλος του Hall of Fame από τον μεγάλο Αμερικανό παίκτη, Μπομπ Μάκαντου και στην ομιλία του τόνισε: ''Πήγα στην Ελλάδα και το 1987 η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλο το έθνος βγήκε στους δρόμους, το μπάσκετ έγινε εθνικό άθλημα και η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τότε σε κάθε αυλή σπιτιού, σε κάθε αυλή σχολείου τοποθετήθηκε μια μπασκέτα.Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό που ζω σήμερα. Το θέμα δεν είναι η κατάκτηση τίτλων αλλά και άλλο πιο σημαντικό που θα σας αποκαλύψω σήμερα. Μια μέρα περπατούσα στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη και με σταμάτησε ένας κύριος. Νόμιζα ότι ήθελε μια αναμνηστική φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Με φώναξε «Νίκο, Νίκο», έτσι με φωνάζουν.Μου είπε «θέλω να σ’ ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί έσωσες τον γιο μου, του έκανες το μεγαλύτερο δώρο». Μετά μου εξήγησε ότι ο γιος του ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά αλλά το ξεπέρασε, βρήκε το νόημα της ζωής κι έγινε αθλητής μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου και τους συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ, τον σύλλογό μου τον Άρη Θεσσαλονίκης που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου Στέλλα''».