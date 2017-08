«Μετάλλιο και Final Four»

Τους προσεχείς στόχους του με την Εθνική Ελλάδας αλλά και τον Παναθηναϊκό Superfoods οριοθέτησε ο Νικ Καλάθης.



Μιλώντας στην «Πράσινη», ο διεθνής γκαρντ, τόνισε ότι στόχος με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι ένα μετάλλιο στο Eurobasket, ενώ σε συλλογικό επίπεδο να συμμετάσχει στο Final Four της Euroleague με τους «πράσινους».



«Δεν το σκέφτομαι ακόμη, αλλά όταν έρθει η ώρα θα εστιάσουμε στο να φέρουμε τον Παναθηναϊκό και πάλι στο Final Four. Συνεπώς ένα μετάλλιο με την Εθνική και η επιστροφή στο Final Four με τον Παναθηναϊκό θα είναι ό,τι καλύτερο για τη φετινή χρονιά», είπε αρχικά ο Καλάθης, σχολιάζοντας την περσινή σεζόν του «τριφυλλιού»:



«Όλοι μας αμφισβήτησαν μετά τη σειρά με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δείξαμε ότι διαθέτουμε μια ισχυρή ομάδα με πολλές επιλογές και καταφέραμε να πάρουμε παιχνίδια στα οποία χρειαζόμασταν τη νίκη, όπως ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Δεν ήταν εύκολο, αλλά η ομάδα είχε αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και πιστεύαμε ότι θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ καλό που δείξαμε πόσο σκληρή ομάδα διαθέτουμε. Το πίστευα όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα ότι είμαστε ικανοί να τα καταφέρουμε».



Τέλος, για την προσπάθεια της Εθνικής ανέφερε: «Οι στόχοι είναι υψηλοί και δε βλέπω το λόγο που δεν θα έπρεπε να είναι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ευτυχώς όλοι είμαστε υγιείς κι έτοιμοι να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό στο Ευρωμπάσκετ. Θέλουμε να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Δεν νιώθουμε καμία πίεση. Για να πετύχουμε θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να παίξουμε το μπάσκετ που πρέπει και είμαστε ικανοί να παρουσιάσουμε».