Κεραμιδάς: «Ζούμε μεγάλες στιγμές»

Ο Κώστας Κεραμιδάς μίλησε για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής γυναικών στους «4» του Ευρωμπάσκετ και υποστήριξε πως οι match up ζώνη της Ελληνικής ομάδας άλλαξε όλο το ματς.«Είναι μεγάλες στιγμές. Πρέπει να διαχειριστούμε την χαρά μας. Οι match up ζώνες άλλαξαν το παιχνίδι. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε στην αρχή πολλή νευρικότητα στην επίθεση. Ένας ιστορικός προημιτελικός. Είναι τρομερή επιτυχία. Η match up ζώνη άλλαξε όλο το ματς», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής στην ΕΡΤ.