No - look Καλάθη, κάρφωμα Παπαπέτρου! (video) Ο Παναθηναϊκός προσφέρει θέαμα στη Μόσχα, με τον Καλάθη να τροφοδοτεί με no - look πάσα τον Παπαπέτρου που καρφώνει εντυπωσιακά!