Δεν άντεξε στον οίστρο του Σβεντ και της Χίμκι

Θυμηθείτε την εξέλιξη του αγώνα έτσι όπως σας τη μετέφερε το Novasports.gr.



Ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε στη Μόσχα, στον επιθετικό οίστρο της Χίμκι και του πρώτου σκόρερ της Ευρωλίγκα, του Αλεξέι Σβεντ.Προφανώς θα έπρεπε να κρατήσει τη Χίμκι κάτω από τον μέσο όρο της στην επίθεση. Ηταν μάλλον αδύνατο να ακολουθήσει αν το παιχνίδι πήγε σε τόσο υψηλό σκορ. Οπως και έγινε.Η Χίμκι πήρε τη νίκη με 103-86 πηγαίνοντας κατά πολύ πάνω από τον μ.ο. της επίθεσης της (ήταν στους 85,2) με τον Σβεντ να κάνει σπουδαίο παιχνίδι επιθετικά και να τελειώνει με 26 πόντους.Ο Παναθηναϊκός άρχισε χωρίς Παπαπέτρου στην πεντάδα. Μπήκε ο Βουγιούκας και ήταν μαζί με: Φριντέτ, Καλάθη, Τόμας και Παπαπέτρου. Από την πλευρά της η Χίμκι που δεν είχε Γιόβιτς διαθέσιμο (ανέτοιμος), άρχισε με: Σβεντ, Μπέρτανς, Τίμα, Γκιλ και Μπούκερ.Από νωρίς η Χίμκι άρχισε να πηγαίνει το παιχνίδι στον γνωστό της ρυθμό με γρήγορες επιθέσεις και προσπάθειες έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός όμως όχι μόνο το περίμενε αυτό αλλά και πλήρωσε τη ρωσική ομάδα με το ίδιο νόμισμα. Ακολούθησε στον ρυθμό και πήγε το παιχνίδι σε ψηλό σκορ.Στο 4’ η Χίμκι ήταν στο 13-8 αλλά ο Παναθηναϊκός δεν την άφησε να ξεφύγει άλλο. Το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο, ο Βουγιούκας πήρε δύο φάουλ από τον Μπούκερ, στο 1’31’’ πριν το τέλος της περιόδου, ο Παπαπέτρου στον αιφνιδιασμό έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό (23-24) και στα 40’’ πριν το τέλος, ο Ράις με τρίποντο κράτησε τον Παναθηναϊκό στο 25-27 για να κλείσει το πρώτο 10λεπτο με τους Πράσινους να είναι στο 25-29.Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο χωρίς κανένα λάθος, με τον Καλάθη να έχει ήδη 7 ασίστ και τον Γουάιλι να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει ενέργεια (με 8 πόντους από τις ασίστ Καλάθη και Ράις) και με τη Χίμκι να έχει 4/8 τρίποντα.Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ενέργεια και στο β’ 10λεπτο. Ο Πεδουλάκης ξεκούρασε στο πρώτο 4λεπτο τον Καλάθη, ο Παναθηναϊκός πήγε στο 11’ στο 25-31 με τον Μήτογλου και στο 12’ στο 28-33 με τον Παπαπέτρου.Το παιχνίδι ήταν και πάλι “κλειστό” στο μεγαλύτερο μέρος με τη Χίμκι να κλείνει το ημίχρονο έχοντας σουτάρει περισσότερα τρίποντα (7/18) από ό,τι δίποντα όπου ήταν στα 8/14.Ο Παναθηναϊκός είχε πάλι εξαιρετικό παιχνίδι επιθετικά και με Φριντέτ που στο τελευταίο τρίλεπτο ανέλαβε δράση και πήγε στο 46-49 (18’) για να κλείσει το ημίχρονο με 50-55 μπροστά, χάρη στο έμμεσο τετράποντο του Τζόνσον που ευστόχησε στο τρίποντο, πήρε και φάουλ, έβαλε και τη βολή.Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με 17 ασίστ για 2 λάθη (εντυπωσιακό) και αυτό τον βοήθησε πολύ. Ο Βουγιούκας στο 17’ πήρε και το τρίτο φάουλ από τον Μπούκερ. Ο Σβεντ είχε 12 πόντους στο ημίχρονο και ήταν γενικώς ο πρώτος σκόρερ αλλά είχε 1/6 τρίποντα.Η τρίτη περίοδος δεν άρχισε καλά και δεν τελείωσε καλά για τον Παναθηναϊκό. Η Χίμκι κάνει ένα 5-0 στο πρώτο δίλεπτο και ισοφαρίζει 55-55. Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει σκορ και η Χίμκι συνεχίζει. Στο πρώτο τρίλεπτο η Χίμκι κάνει 10-2 και ο Πεδουλάκης καλεί γρήγορα time out με το σκορ στο 60-57.Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και μέχρι το τελευταίο ενάμιση λεπτό αυτής της περιόδου, το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο με τις ομάδες να εναλλάσονται στο προβάδισμα. Για τον Παναθηναϊκό ο Τόμας ανέβασε την απόδοση του αλλά το σκοράρισμα του ήταν προβληματικό.Στο 1’30’’ πριν το τέλος ο Τίμα με τρίποντο έκανε το 75-70 και λίγο μετά ο Έβανς με φόλοου πήγε στο +7 η Χίμκι (77-70) για πρώτη φορά. Ένα τρίποντο του Ράις στο τέλος βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πάει στο 77-74 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Οι Πράσινοι δέχτηκαν 27 πόντους στην τρίτη περίοδο.Με Καρασέφ στο 32' η διαφορά στο +8, 83-75 και λίγο μετά στο +10, 85-75. Πάλι ο Σβεντ σε σουτ δύο πόντων και η Χίμκι για πρώτη φορά στο +12, 87-75 στα 6'44'' πριν το τέλος. Ο Πεδουλάκης καλεί time out και ο Παναθηναϊκός αντιδρά. Επιστρέφει. Κάνει ένα σερί 7-0, με τρίποντο του Φριντέτ, στα 5'31'' πριν το τέλος και πάει το σκορ στο 87-82. Ηταν όμως η τελευταία αντίδραση αυτή.Καλεί ο Κουρτινάιτς time out και η Χίμκι επιστρέφει στο παρκέ, κάνει ένα 5-0 και πάει (με τρίποντο του Γερέμπκο) στο +10, 92-82 στο 36'. Ο Παναθηναϊκός χάνει το ρημπάουντ ο Σβεντ με τρίποντο κάνει το 95-84 στα 2'57'' πριν το τέλος και επί της ουσίας "τελειώνει" το παιχνίδι. Στο τέλος δεν έχει ψυχολογία και η Χίμκι πάει στο +17 στο τελικό σκορ με 103-86.: 25-29, 50-55, 77-73, 103-86.: Σβεντ 26 (7/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ασίστ), Μπούκερ 13 (3), Τίμα 16 (2/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη), Καράσεφ 5 (1), Ζάιτσεφ 7 (1 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γερέμπκο 14 (4/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκιλ, Έβανς 10 (4/10 δίποντα, 2/2 βολές, 11 ριμπάουντ), Μπέρτανς 12 (3/5 τρίποντα).: Τόμας 10 (0/4 τρίποντα), Ράις 8 (2 τρίποντα, 5 ασίστ), Παπαπέτρου 9 (1), Βουγιούκας 9, Τζόνσον 8 (1), Φριντέτ 16 (3/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Καλάθης 10 (3/9 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 1/4 βολές, 11 ασίστ), Γουάιλι 8 (4 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (5 ριμπάουντ), Μπέντιλ 2.: 22/37 δίποντα, 15/29 τρίποντα, 14/15 βολές, 40 ριμπάουντ (28+12), 25 ασίστ, 1 κλέψιμο, 17 λάθη, 6 τάπες.: 23/43 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 16/22 βολές, 19 ριμπάουντ (14+5), 21 ασίστ, 10 κλεψίματα, 5 λάθη, 1 τάπα.