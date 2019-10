Όταν ο… διάβολος σουτάρει τρίποντα!

Για την περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ο αγώνας απέναντι στη Χίμκι μπορεί να αποτελεί το απόλυτο crash test. Για την ακρίβεια οι τρελοί…επιστήμονες του τρίποντου αποτελούν το απόλυτο crash test για οποιαδήποτε άμυνα της Ευρωλίγκα. Αναζητούνται αμυντικοί εξολοθρευτές απέναντι σε μια επίθεση που το μακρινό σουτ αποτελεί τη δεύτερη φύση της. Αν λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι η Χίμκι σουτάρει τρίποντα τότε φέτος μπορούμε περίπου άφοβα να υποστηρίξουμε ότι η Χίμκι σουτάρει….μόνο τρίποντα! Με δείγμα γραφής τεσσάρων αγώνων έχει ήδη στο ενεργητικό της 132 προσπάθειες για δίποντο και 113 για τρίποντο. Τυπικά, είναι η Τρίτη ομάδα σε προσπάθειες τριών πόντων στη φετινή Ευρωλίγκα πίσω από την ΤΣΣΚΑ και την Άλμπα αλλά πρακτικά η σύγκριση των επιθετικών επιλογών της δίνει επάξια την πρώτη θέση!ΣΒΕΝΤ VS. OΛΩΝ: Σε μια ακόμη τυπική –για τα δεδομένα του- συνθήκη ο Αλεξέι Σβεντ ο πιο χαρισματικός σκόρερ των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα έχει μετατρέψει τη φετινή σεζόν σε μια κατάσταση me against the world! Ο Πεδουλάκης θα πάει σε μια σκυταλοδρομία παικτών για να αντιμετωπίσει τον Ρώσο βομβαρδιστή αφού δεν διαθέτει τον τυπικό περιφερειακό αμυντικό εξολοθρευτή για να του αναθέσει την επικίνδυνη αποστολή. Προσοχή, όμως, φέτος ο Σβεντ έχει πιθανώς τους πιο ποιοτικούς συμπαίκτες που είχε ποτέ. Και αν κάποιος ξεγελαστεί και μείνει στους 21,7 πόντους που σκοράρει καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά και στο μέσο όρο των ασίστ του: 6,5 αγά αγώνα.BLAST FROM THE PAST: Προφανώς και το φόλοου του Αντώνη Φώτση που έστειλε στην παράταση τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στη Μόσχα (ο Παναθηναϊκός νίκησε τελικά με 87-82) αποτελεί σημείο αναφοράς στο παρελθόν των αναμετρήσεων. Αλλά ο σημερινός αγώνας συμπίπτει επετειακά με την πρώτη ever αναμέτρηση που κατέληξε σε ένα καταπράσινο σόου. Στις 29 Οκτωβρίου του 2009 στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες άρχισαν να γράφουν σελίδες στην προσωπική τους ιστορία στη διοργάνωση. Η Χίμκι φρέσκια στην Ευρωλίγκα είχε νικήσει στον παρθενικό της αγώνα τη Ρεάλ αλλά στο ΟΑΚΑ έπεσε στα….βράχια. Ο Παναθηναϊκός τη σάρωσε με 101-66 πετυχαίνοντας μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση νίκες του επί ημερών Ευρωλίγκα.